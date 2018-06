​મેડિકલથી લઇ એક પર્સ ખોવાઇ જવા પર પણ કરી શકો છો ઇન્શ્યોરંસ ક્લેમ

યુટિલિટી ડેસ્ક: ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ યાત્રીને ટ્રાવલિંગ સમયે અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ પ્રોવાઇડ કરે છે. એટલે કે, યાત્રા સમયે મેડિકલ ખર્ચ, સામાન ખોવાઇ જવો અથવા ટ્રિપ કેન્સલ થવા જેવી મુશ્કેલીઓ સમયે આ ઇંશ્યોરંસ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. યાત્રા સમયે અનિચ્છિત મુશ્કેલીઓથી વચાવવા અને થયેલા નુકસાનનું વળતર આપવાનું કામ ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ કરે છે.

ફેમિલી ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પરિવાર અથવા કપલ માટે ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ સૌથી સરળ અને સસ્તો પડે છે. તો બીજી તરફ, જો તમે સિંગલ પર્સન માટે ટ્રાવેલ ઇંશ્યોરન્સ લઇ રહ્યા છો તો તેની કિંમલ થોડી વધારે હોઇ શકે છે. એક્સીડેન્ટ અથવા બીમાર પડવા પર યુએસ અને યુરોપમાં મેડિકલ સુવિધાઓ ખૂબ જ મોંઘી હોય છે. એવા જો તમે ત્યાં ફરવા માટે જઇ રહ્યા છો તો તમારા માટે આ ઇન્શ્યોરન્સ લાભદાયક બની શકે છે. મેડિકલ કવર કોઇપણ ટ્રાવેલ ઇંશ્યોરન્સનો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે. તે યાત્રા સમય કોઇપણ મેડિકલ ઇમર્જન્સી સ્થિતિમાં તમારી અને તમારી ફેમિલીની પૈસાની જરૂરતને પૂરી કરે છે. સામાન ખોવાઇ જવા પર વિમાન યાત્રામાં સામાન ચોરી થઇ જવાની સાથે એરપોર્ટ પર સંપૂર્ણ ચેકિંગ બાદ પણ સામાન મોડેથી મળવા અથવા ખોવાઇ જવા પર પણ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની ક્લેમ કરી શકશો. અન્ય જરૂરી સામાન અને પેપર્સ કેટલાક ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીઓ સામાન સિવાય પર્સનલ દસ્તાવેજ ખોવાઇ જવા જેવી સ્થિતિમાં પણ તમારી મદદ કરે છે અને તમને ક્લેમ પણ પાસ કરી આપે છે. જેમા જરૂરી પેપર્સની સાથે પર્સ, જ્વેલરી, મોબાઇલ, કેમેરો, લેપટોપ અને અન્ય જરૂરી વસ્તુઓ પણ સામિલ છે.

These 4 best features are available in Travel Insurance