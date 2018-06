આ સ્ટેપ દ્વારા લિંક કરો Pan અને Aadhaar Cardને

યુટિલિટી ડેસ્ક: બેન્ક એકાઉંટ, મોબાઇલ નંબર સહિત અનેક વસ્તુઓ માટે આધાર અને પાન કાર્ડની જરૂર પડે છે. તો જો તમે પણ તમારા પાન કાર્ડને આધાર સાથે લિંન કર્યુ તો આજે જ કરાવી લો, કારણે આજે ( 30 જુન)તેની અંતિમ તારીખ છે. ડેડલાઇન વધારવા માટે સરકાર તરફથી કોઇપણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા નથી. તો આ 5 સ્ટેપ દ્વારા તમે અને પાન કાર્ડને લિંક કરી શકો છો. સ્ટેપ 1 : આ લિંક https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html ઓપન કરો. સ્ટેપ 2: આ લિંકને ઓપન કરવાથી તમે ડાઇરેક્ટ પાન-આધાર કાર્ડનાં લિંક માટેના પેજ પર પહોચી જશો. જ્યા તમને સમગ્ર ડિટેલ આપવામાં આવશે. સ્ટેપ 3: ડિટેલ એન્ટર કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જો તમારા આધાર કાર્ડમાં તમારી જન્મતારીખ તરીકે માત્ર વર્ષ જ એડ છે તો, 'I have only year of birth in Aadhar card'ને જરૂર સેલેક્ટ કરવું. સ્ટેપ 4:ત્યારબાદ captchaને એન્ટર કરો, કેપ્ચાની સાથે તમને 'Request OTP'નો પણ વિકલ્પ આપવામાં આવે છે. તેને ક્લિક કર્યા બાદ તમારા મોબાઇલ નંબર પર એક ઓટીપી આવશે.

સ્ટેપ 5 : કેપ્ચા અથવા ઓટીપી એન્ટર કર્યા બાદ પાન-આધાર લિંકનો મેસેજ સામે દેખાશે અને તામારું પાન કાર્ડ આધાર સાથે લિંક થઇ જશે. જો તમે 30 જૂન સુધી પાન કાર્ડને આધાર સાથે લિંક નહી કરેલું હોય, તો તમારે ઇનકમ ટેક્સ રિટર્ન ઓનલાઇન ભરવામાં મુશ્કેલીઓ પડી શકે છે. માત્ર પાન કાર્ડ જ નહીં પરંતુ ઘણીબધી સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓને આધાર સાથે લિંક કરવાની આજે અંતિમ તારીખ છે. જેમાં એલપીજી સિલેન્ડર પણ સામિલ છે.

