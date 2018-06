હવે જરૂરીઆત પ્રમાણે PPF એકાઉન્ટમાંથી નિકાળી શકાશે પૈસા

યુટિલિટી ડેસ્ક: પબ્લિક પ્રોવિડેન્ટ ફંડ (પીપીએફ) એક સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ છે જે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવી છે, પણ શું તમે જાણો છો કે સરકારે પીપીએફ ખાતામાંથી પૈસા નિકાળવાના નિયમોમાં કેટલાક બદલાવ કર્યા છે. હવે ખાતેદારનું એકાઉન્ટ 5 વર્ષથી વધારે સમયથી ચાલી રહ્યું હશે, તે સરળતાથી પોતાના ખાતાને બંધ કરી શકે છે. - સાત વર્ષ બાદ કોઇ પણ વ્યક્તિ પોતાના ખાતામાંથી પૈસા નિકાળી શકે છે. તેના માટે માત્ર ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઇન આવેદન સંબંધિત બેન્ક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં કરાવવાનું રહેશે, તે પછી પૈસાને ખાતામાં ટ્રાંસફર કરી દેવામાં આવે છે. પૈસા નિકાળવા માટે કોઇપણ પ્રકારની રેવેન્યૂ ટિકિટ લગાવવાની જરૂર નથી પડતી. - બીજી તરફ જો તમારા ખાતાને 5 વર્ષથી વધારે સમય થઇ ગયો છે, તો તમે તને સરળતાથી બંધ કરાવી શકો છો. જોકે આ લાભ માત્ર તે લોકોને મળે છે જેમને કોઇ ખાસ કારણોસર પૈસાની જરૂરીઆત પડી હોય. પીપીએફ ધારકોને ખાતું બંધ કરાવવાનું ખાસ કારણ કહેવાનું રહેશે. - કોઇ ગંભીર બીમારીની પરિસ્થિતીમાં ડોક્ટર દ્વાર જાહેર કરેલ સર્ટિફિકેટ અને મેડિકલ પ્રિસ્કિપ્શન, હોસ્પિટલ તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલા બીલની કોપી આપવાની રહેશે. - બાળકોના દેશ અથવા વિદેશમાં અભ્યાસ માટે ફી અને અન્ય ખર્ચાને પૂરા કરવા માટે એડમિશન ડોક્યૂમેન્ટ જમા કરાવવાના રહેશે. - 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકના નામ પર ખોલાવેલા ખાતાને પણ બંધ કરી શકાય છે. તેના માટે બાળકોના માતા-પિતા અથવા ગાર્ડિયને લેખિતમાં આપવું પડશે, ત્યારબાદ જ જમા થયેલી સંપૂર્ણ રાશિને નિકાળીને ખાતાને બંધ કરી શકાય છે. - પીપીએફ એકાઉન્ટમાં રોકાણ કરી તમે ઇનકમ ટેક્સમાં મહત્તમ 1.50 લાખ રૂપિયા સુધીની વચત કરી શકો છો. સાત વર્ષ બાદ આ ખાતામાંથી પૈસા નિકાળી શકાય છે. ત્યારે વ્યાજ દર વર્ષે તમારા પૈસામાં જમા થતું રહેશે.

The government has changed the rules of the PPF account