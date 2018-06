હવે 15 દિવસ માટે મેળવો 2 લાખથી વધુની લોન, કંપની 8 મિનિટમાં કરી દેશે પૈસા ટ્રાંસફર

યુટિલિટી ડેસ્ક: ઇમરજન્સીમાં પૈસાની જરૂર પડે તો નાના પર્સનલ લોનની સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. દેશમાં ઘણા એવા ફાઇનેંશિયલ ઇન્સ્ટીટ્યૂશન છે, જે 15 દિવસ માટે 10,000 રૂપિયા જેવી નાની અમાઉન્ટ લોન પણ આપે છે. જેમાં ખાસ વાત એ પણ છે કે લોનની રકમ મિનિટોમાં જ તમારા એકાઉંટમાં જમા થઇ જાય છે. તો આવો જાણીએ કેટલાક ફાઇનેન્શિયલ ઇસ્ટીટ્યૂશન વિશે.... કેશ-ઇ કેસ-ઇ એક ફિનટેક કંપની છે. અહીં 10,000થી લઇને 2 લાખ સુધીની લોન તરત જ મળી જાય છે. કેશ-ઇમાંથી લોનની રકમ માત્ર 8 મિનિટમાં જ ખાતેદારના એકાઉન્ટમાં ટ્રાંસફર થઇ જાય છે. કોઇપણ 18 વર્ષથી વધારે ઉંમરનો વ્યક્તિ, જેનો પગાર 15,000થી વધારે હોય તે કેશ-ઇમાંથી લોન લઇ શકે છે. કેશ-ઇ 15 દિવસ માટે તો લોન આપે જ છે, તે સિવાય તમે 30, 90 અને 180 દિવસ માટે પણ લોન લઇ શકો છો. લોનને ચેક અથવા બેન્ક ટ્રાંસફર દ્વારા ચૂકવી શકાય છે. કેશ-ઇ આ સુવિધા પોતાની એપ દ્વારા આપે છે. બજાજ ફિન્સર્વ બજાજ ફિન્સર્વ 25 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપે છે. જેને 12થી લઇને 60 મહિનાની અંદર ચૂકવવાની રહે છે. બજાજ ફિન્સર્વની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ પણ ઓનલાઇન અને જરૂરી ડોક્યૂમેન્ટ્સ ક્લિઅર થઇ ગયા બાદ 5 મિનિટમાં જ લોન અપ્રૂવ કરી દે છે. લોનની રકમ 24 કલાકની અંદર તમારા એકાઉન્ટમાં જમા કરી દેવામાં આવે છે. કેપિટલ ફર્સ્ટ કેપિટલ ફર્સ્ટ દ્વારા તેમે 50000થી લઇને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન ઇન્સ્ટન્ટલી લઇ શકો છો. ઓનલાઇ અપ્લાય કરવા પર માત્ર 2 મિનિટમાં અપ્રૂવલ મળી જાય છે. લોનને 1થી લઇને 5 વર્ષની અંદર ચૂકવવાની રહે છે. લોનની રાશિ બે વર્કિંગ-ડેની અંદર તમારા એકાઉન્ટમાં ટ્રાંસફર કરી દેવામાં આવે છે. ટાટા કેપિટલ આ કંપની 25 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપે છે. કંપની તરફથી આપવામાં આવેલી લોનની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ પુરી થઇ ગયા બાદ 72 કલાકની અંદર લોનની રકમ તમારા એકાઉન્ટમાં આવી જાય છે. સાથે જ તમે ઓનલાઇન પણ અપ્લાય કરી શકો છો.

The 4 companies offer loans for 15 days as well