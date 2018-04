રેલવેએ તત્કાલના નિયમોમાં કર્યો આ ફેરફાર, તમારે જાણવો જરૂરી

યુટિલિટી ડેસ્કઃ મુસાફરોની સુવિધા માટે રેલવે તરફથી ટિકિટના બુકિગમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ પણ ઈન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશને મુસાફરોની સુવિધાની દિશામાં ઘણા પગલા ઉઠાવ્યા છે. સામાન્ય રીતે તત્કાલ ટિકિટનું બુકિંગ મુસાફર લાસ્ટ મોમેન્ટમાં તે સમય કરે છે, જયારે તેનો કોઈ જગ્યાએ જવાનો અચાનક પ્લાન બન્યો હોય. મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ઈન્ડિયન રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટના ઓનલાઈન બુકિંગમાં થોડા ફેરફાર કર્યા છે. જો તમે પણ મોટા ભાગે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા હોવ તો નિયમોને જાણવા તમારા ખૂબ જ જરૂરી છે. AC તત્કાલનું બુકિંગ 10 વાગ્યાથી ઉલ્લેખનીય છે કે એસી તત્કાલ ટિકિટનું બુકિંગ 10 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે. જયારે નોન-એસી માટે તત્કાલના બુકિંગનો ટાઈમિંગ સવારે 11 વાગ્યાથી શરૂ થઈ જાય છે. તમારે જે તારીખે મુસાફરી કરવાની છે, તેના એક દિવસ પહેલા તત્કાલ ટિકિટનું બુકિંગ કરાવવાનું હોય છે. એવામાં જો રેલવે તરફથી લાસ્ટ મોમેન્ટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે છે તો કેટલીક શરતો અંતર્ગત તમે ટિકિટની 100 ટકા રકમ પરત મેળવવા માટે કલેમ કરી શકો છો. તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમ - રેલવેના નિયમો અનુસાર, જો ટ્રેન 3 કલાકથી વધુ લેટ થાય છે તો મુસાફર ટિકિટની રકમ અને તત્કાલના મૂલ્યની સંપૂર્ણ રકમને કલેમ કરી શકે છે.

- બીજા નિયમોમાં મુસાફરને આ સુવિધા છે કે ટ્રેન તેના નિર્ધારિત રૂટથી અલગ કોઈ અન્ય રૂટથી જાય છે કે મુસાફર તે રૂટથી યાત્રા કરવા નથી માંગતો તો આ પરિસ્થિતિમાં મુસાફર કલેમની માંગ કરી શકે છે.

- આ રીતે જો ટ્રેન તેના નિર્ધારિત રૂટથી અલગ કોઈ અન્ય રૂટ પરથી જાય છે અને તે રૂટ અંતર્ગત મુસાફરનું ડેસ્ટીનેશન સ્ટેશન આવતું નથી તો પણ તમે ટિકિટની રકમ માટે કલેમ કરી શકો છો.

- જો તમે લોઅર કલાસમાં મુસાફરી કરવા માંગો છો તો તમે ફુલ રિફન્ડ માટે કલેમ કરી શકો છો.

- રેલવેની ઓફિશિયલ વેબસાઈટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, તત્કાલ ટિકિટના બુકિંગના સમયે આઈડી પ્રુફ દેખાડવાની જરૂરિયાત નથી. મુસાફરોને યાત્રા દરમિયાન એક આઈડી પ્રુફ સાથે રાખવું જરૂરી છે.

