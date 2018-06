IRCTCની યાત્રીઓ માટે વધુ એક સુવિધા, નહીં ચૂકવવો પડે કોઇ ટ્રાંઝેક્શન ચાર્જ

યુટિલિટી ડેસ્ક: ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન (આઇઆરસીટીસી) યાત્રીઓ માટે ખાસ સુવિધા લઇને આવી છે. જો તમે આઇઆરસીટીસીની વેબસાઇટ અને એપ દ્વારા ટિકિટ બુક કરાવો છો તો હવે તમારે કોઇપણ પ્રકારો ટ્રાંઝેક્શન ચાર્જ નહી આપવો પડે. આઇઆરસીટીસીએ તેની જાણકારી પોતાના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલથી આપી હતી. જો કે, આઇઆરસીટીસી નેટ બેકિંગ, ઇ-વોલેટ અને કેશ કાર્ડના માધ્યમથી ટિકિટ બુક કરાવવા પર ટ્રાંઝેક્શન ચાર્જ વસૂલ કરશે. વર્તમાન સમયમાં આઇઆરસીટીસી યાત્રીઓ માટે અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ લઇને આવી હતી. હાલમાં પોતાની નવી વેબસાઇટ પર ન્યૂ ઇંટરફેઝની સાથે બીટા વર્જન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ તેમા યાત્રીઓ માટે વેટ લિસ્ટ પીરિયડનો વિકલ્પ પણ એડ કરવામાં આવ્યો છે. આઇઆરસીટીસી ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ બાબતેની 5 ખાસ વાતો * રેલવે મંત્રાભયએ જણાવ્યું છે કે, એક યુઝર એક મહિના માટે મહત્તમ એક આઇડી દ્વારા 6 ટિકિટ બુક કરાવી શકે છે. જો યુઝરનું આધાર વેરિફાઇડ થયેલ હશે તો તે એક સાથે 12 ટિકિટ પણ બુક કરાવી શકે છે. * યુઝર સવારે 8 વાગ્યાથી લઇને સવારે 10 વાગ્યા સુધી એડવાન્સ આરક્ષણ સમયગાળા પહેલા માત્ર 2 જ ટિકિટ બુક કરાવી શકે છે. * ટિકિટને કેન્સલ કરવા માટે આઇઆરસીટીસી ઓનલાઇન કેન્સલેશન ફેસિલિટી ઉપલ્બ્ધ કરાવે છે. આઇઆરસીટીસી આરક્ષણ ચાર્ટ તૈયાર કર્યા બાદ ઇ-ટિકિટ રદ્દ કરવા માટે ઓનલાઇન ટીડીઆર (ટિકિટ જમા રિસિફ)ની ફાઇલિંગની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે. * વિવિધ શ્રેણીઓમાં ટિકિટની કિંમતો પર કન્સેશન આપે છે અને આ કન્સેશનની ક્વૉન્ટિટી 25થી 100 ટકા જેટલી હોય છે. જો કે, ઓનલાઇન ટિકિટ બુક કરાવવા પર છુટ માત્ર વરિષ્ઠ નાગરિકો અને વિકલાંકો માટે જ છે.

One more feature for IRCTC travelers