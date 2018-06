બ્રાન્ડેડ શૂઝ પર મળી રહ્યું છે 70થી80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉંટ, ચાલી રહ્યો છે સેલ

યુટિલિટી ડેસ્ક: માર્કેટની સાથે ઇ-કોમર્સ વેબસાઇટ પર પણ શૂઝની પ્રાઇઝનાં કોમ્પિટિશન ચાલી રહ્યું છે. દેશની સાથે વિદેશની કંપનીઓના શૂઝ પર ઓનલાઇન વધારે સેલ થઇ રહ્યા છે. હાલમાં પોતાના સેલને વધારવા માટે એ શૂઝ પર બિગ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર શરૂ કરી છે. જેમા 14000 રૂપિયાના શૂઝ માત્ર 3500 રૂપિયામાં મળી રહ્યા છે. તો જો તમે પણ શૂઝ ખરીદવાની તૈયારીમાં છો તો અહીં એક નજર જરૂર કરી લેવી જોઇએ. જ્યા તમે Nike સહિતના બ્રાન્ડેડ શૂઝ ખૂબ જ ઓછી કિંમત પર મેળવી શકો છો.

1. Nike Air Max 270 Black Running Shoes એમઆરપી: 13995

ડીલ: 3,575

ડિસ્કાઉન્ટ : 74%

ક્યા મળશે: સ્નેપડીલ પર

2. New Women/men Running Shoes Lightweight Breathable Mesh Fabric Shoescasual Shoes

એમઆરપી: 4080

ડીલ: 2,720

ડિસ્કાઉન્ટ : 33%

ક્યા મળશે: સ્નેપડીલ પર 3. Korean Fashion Men's Shoes Summer Sports Casual Shoes Breathable Shoes Students Running Shoes

એમઆરપી: 3697

ડીલ: 2465

ડિસ્કાઉન્ટ : 33%

ક્યા મળશે: સ્નેપડીલ પર 4. Nike LunarEpic Low Flyknit 2 Blue Running Shoes એમઆરપી: 10,999

ડીલ: 3,188

ડિસ્કાઉન્ટ : 71%

ક્યા મળશે: સ્નેપડીલ પર 5. Nike AirMax 2017.5 Ghost Black Running Shoes એમઆરપી: 9999

ડીલ: 3,225

ડિસ્કાઉન્ટ : 68%

ક્યા મળશે: સ્નેપડીલ પર

