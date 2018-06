માત્ર બે વસ્તુઓથી ઘરની પાઇપ લાઇન થશે સાફ, બચી જશે પ્લમ્બરનો ખર્ચો

યુટિલિટી ડેસ્ક: ઘણીવાર ક્ષારવાળા પાણીના કરાણે પાઇપ લાઇન ધીરે ધીરે જામ થઇ જાય છે. જેના કારણે પાણીનો ફોર્સ ઓછો થઇ જાય છે. આ પ્રકારના પ્રોબ્લેમને સ્વોલ કરવા માટે પ્લમ્બર મોટી રકમ વસૂલી લે છે. પણ આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છેકે કે કેવી રીતે તમે જાતે જ માત્ર બે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી પાઇલ લાઇનને સાફ કરી શકો છો. પાઇપ લાઇન સાફ કરવા માટે વપરાતો સામાન 1. 200 લીટર પાણી

2. 50 ગ્રામ બ્લીચિંગ પાઉડર

3. 1 લીટર હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ( 50% સ્ટ્રેંથ વાળો)



( બ્લીચિંગ પાઉડર અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડને કોઇપણ કેમિસ્ટની દુકાનમાંથી ખરીદી શકાય છે. આ બંન્ને આઇટમ 500થી600 રૂપિયાની આસપાસ મળી જાય છે) પાઇપ લાઇન સાફ કરવાની પ્રોસેસ - પાઇપ લાઇન સાફ કરતી વખતે સૌ પ્રથમ ટાંકીમાં માત્ર 200 લીટર જ પાણી રાખો. જો પાણી વધારે છે તો તેને નિકાળી લો.

- ત્યારબાદ 200 લીટર પાણીમાં 1 લીટર હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ અને 50 ગ્રામ બ્લીચિંગ પાઉડર નાખો.

- હવે પાણીને કોઇ લાકડીની મદદથી 5 મિનિટ સુધી હલાવો.

- પછી ટાંકી સાથે ચોડાયેલા બધા જ નળને ખોલી નાખો અને પાણીને નિકાળી લો.

- જેવું જ તેમા બ્લીચિંગ પાઉડર અથવા ગંદી સ્મેલ આવવા લાગે, ત્યારે બધાજ નળને બંધ કરી દો.

- હવે ટાંકીમાં જે સોલ્યૂશન તૈયાર થયું હતું તે દરેક નળમાં પહોચી ગયું હશે. તેને આખી રાત રહેવા દેવું.

- સવારે ઉઠીને બધા જ નળને ખોલી દો. જેનાથી સોલ્યૂશન બહાર નિકળી જાય.

- ત્યારબાદ ટાંકીમાં 200થી 300 લીટર ચોખ્ખું પાણી નાખો અને બધા જ નળ ખોલી દો જેથી દરેક નળ સાફ થઇ જાય.

- હવે બધા જ નળનું પ્રેશર પહેલા જેવું થઇ જશે, સાથે જ વાયરસ અને બેક્ટિરિયા પણ મરી જશે. ( નોધ: જ્યારે પણ તમે આ પ્રોસેસનો ઉપયોગ કરીને ટાંકી સાફ કરી રહ્યા હોય ત્યારે બાળકોને દૂર રાખવા. તે વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે સોલ્યૂશન વાળા પાણીને કોઇ યૂઝ ના કરે.)

