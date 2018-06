હવે ઘરે બેઠા તમારા મોબાઇલથી કરો રેલવે ટિકિટને કેન્સલ

યુટિલિટી ડેસ્ક: રેલવે કાઉન્ટરમાંથી ટિકિટ ખરીદ્યા બાદ તેને કેન્સલ કરવામાં યાત્રીઓને ઘણી મુશ્કેલી થાય છે. કારણકે તેના માટે સ્ટેશન પર જઇને લાઇનમાં ઉભુ રહેવું પડે છે. જો કે રેલવેની આ નવી સુવિધા બાદ હવે યાત્રીઓને ટિકિટ કેન્સલ કરાવવા માટે કાઉન્ટર પર જવાની જરૂર નથી. આ કામ તમે તમારા ફોનથી પણ કરી શકો છો. જેના માટે નીચે બતાવવામાં આવતા કેટલાક સ્ટેપ્સને ફોલો કરવાના રહેશે. * સૌથી પહેલા https://www.operations.irctc.co.in/ctcan/SystemTktCanLogin.jsf પર જઇ લોગ ઓન કરવાનું રહેશે. જેમા પીએનઆર નંબર, ટ્રેન નંબરની સાથે કેપ્ચા એડ કરો. ચેક બોક્સને સિલેક્ટ કરો અને સબમિટ બટલ પર ક્લિક કરો. * સબમિટ કર્યા બાદ તમારા મોબાઇલમાં એક OTP નંબર આપવામાં આવશે, જેને તેમા એડ કરી સબમિટ કરો દો. * OTP એન્ટર કર્યા બાદ તમારા ફોનની સ્ક્રિન પર તમારી પીએનઆર ડિટેલ દેખાશે. તેને ચેક કરી લિધા બાદ Cancel Ticketના ઓપ્શનને ક્લિક કરો. * ટિકિટ કેન્સલ કર્યા બાદ યાત્રીને તેનો એસએમએસ મળી જશે. જેમા ટિકિટ કેન્સલેશન અને રિફંડની ડિટેલ્સ આપવામાં આવશે. * રિફંડના પૈસા યાત્રી નજીકના રેલવે સ્ટેશન પર જઇને લઇ શકે છે. જો કે રિફંડ માટે ઑરિજિનલ ટિકિટ સાથે લઇ જવી જરૂરી છે. * સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાતએ છે કે કન્ફર્મ ટિકિટને તમે યાત્રાના 4 કલાક પહેલા અને વેટિંગ ટિકિટને યાત્રાથી 30 મિનિટ પહેલા સુધી કેન્સલ કરી શકાશે.

Now Railway Counter Ticket To Do Cancel By Phone