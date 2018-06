આ પ્રોસેસ દ્વારા કરો તમારા PAN CARDનું એડ્રેસ ચેન્જ

યુટિલિટી ડેસ્ક: પાન કાર્ડની કોઇપણ જાણકારીને એનએસડીએલની ઇ-ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ tin.nsdi.com દ્વારા અપડેટ કરી શકાય છે. એનએસડીએલની વેબસાઇટ અનુસાર ટેક્સ-પે અને રિટર્ન ફાઇલિંગ કરતી વખતે પાન કાર્ડની જરૂર પડે છે. ટીઆઇએન (ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન નેટવર્ક) ઇનકમ ટેક્સ વિભાગની એક પહેલ દ્વારા દરેક ટેક્સને જમા, પ્રોસેસ, મોનિટર અને એકાઉન્ટિંગ કરવા માટે હાજર વ્યવસ્થાને સૂચના ટેકનોલોજીની મદદથી આધુનિક બનાવવામાં આવી છે. ટીઆઇએન દ્વારા પાન કાર્ડના એડ્રેસને અપડેટ કરી શકાય છે. આ રીતે કરવી પ્રોસેસ * પાન કાર્ડમાં કોઇપણ જાણકારી અપડેટ કરવા માટે વ્યક્તિને પાન ડેટા ફોર્મ રિક્વેસ્ટ ફોર ન્યૂ પાન કાર્ડ અથવા ફેરફાર અને કરેક્શન ઇન પાન ડેટા ફોર્મને ભરવાનું રહેશે. * અરજદારને ફોર્મની દરેક જાણકારી આપવી જરૂરી છે, સાથે જ એડ્રેસ ચેન્જ કરવા માટે ફોર્મમાં એડ્રેસ આગળના બોક્સમાં ભરવાનું રહેશે. ઓનલાઇન ફોર્મમાં આ બોક્સ પહેલેથી જ ભરેલું રહે છે. * અરજદારને તે સ્પષ્ટ કરવાનું રહેશે કે તે એડ્રેસ તેના ઘર અથવા તેની ઓફિસનું છે. * વ્યક્તિગત અને એચયૂએફને બાદ કરતા બધા જ અરજદારોએ સંપર્ક કરવા માટે ઓફિસનું એડ્રેસ લખવું. * જો અરજદાર અન્ય કોઇ એડ્રેસ એડ કરાવવા માંગે છે તો તેને ફોર્મમાં તે જાણકારી એક વિશેષ શીટમાં લખીને ફોર્મ સાથે અટેચ કરવાની રહેશે. * તે સ્થિતિમાં અરજદારને એપ્લિકેશન ફોર્મમાં આઇટમ નંબર 8ના બોક્સને ચેક કરવાનું રહેશે. * અજદારને એડ્રેસપ્રુફ આપવું અનિવાર્ય છે. * જો કોઇ અન્ય જગ્યાનું એડ્રેસ અપડેટ કરવા માંગો છો તો તેના માટે પણ પ્રમાણ આપવું જરૂરી છે. * ફોર્મ સાથેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટને કોઇપણ એનએલડીએલ ટિન ફેસિલિટેશન સેન્ટર અથવા પાન કાર્ડ સેન્ટર પર જમા કરાવી શકે છે.

Now changing your PAN Card Address by this Process