જેટ એરવેઝનો નવો નિયમ, હવે માત્ર એક જ બેગથી કરવી પડશે વિમાન યાત્રા

યુટિલિટી ડેસ્ક: જેટ એરવેઝ કંપનીએ ચેક-ઇન બેગ્સની પોલિસીમાં બદલાવ કર્યો છે. નવા નિયમ અનુસાર, ઇકોનોમી ક્લાસના પેસેન્જર વધારેમાં વધારે 15 કિલો વજનવાળી માત્ર એક જ બેગ લઇ જઇ શકશે. જ્યારે પ્રીમિયર ક્લાસના પેસેન્જર ફ્રીમાં 2 બેગ લઇ જઇ શકે છે. જેટ એરવેઝ ભારતની પહેલી વિમાન કંપની છે જેણે સામાનની સંખ્યા પર આવો પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. કંપની અનુસાર, જેટ પ્લેટિનમ કાર્ડ ધારક પણ ઇકોનોમી ક્લાસમાં 2 બેગ સાથે યાત્રા કરી શકશે. જો કે, કંપનીએ વધારે બેગ લઇ જનારા યાત્રીઓ માટે કોઇ નિયમ સ્પષ્ટ નથી કર્યા. અત્યાર સુધી નક્કી કરેલા સામાનથી વધારે સામાન પર યાત્રીઓ પાસેથી એક્ટ્રા ચાર્જ લેવામાં આવતો હતો. સિંગલ બેગ કોન્સેપ્ટને જેટ એયરવેજએ 15 જૂનથી ભારતીય ફ્લાઇટ્સમાં લાગુ કર્યો છે. કંપનીએ વેબસાઇટ પર જાહેર કર્યુ હતું કે, 14 જૂનથી પહેલા થયેલી બુકિંગ અને 15 જુલાઇથી પહેલાની યાત્રા પર નવા નિયમ લાગુ નહી થાય છે. એરલાઇન્સએ જણાવ્યું કે, ઇન્ટરનેશનલ ફલાઇટ્સમાં બેગ્સની સંખ્યા પર પ્રતિબંધ એક વર્ષથી લાગુ છે. આ માત્ર ભારતીય એરલાઇન્સ માટે નવી વાત છે, પણ કેટલીક ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઓએ બેગ્સની સંખ્યાને પહેલાથી જ મર્યાદિત કરેલી છે. એરલાઇન્સ કંપની જણાવે છે કે બેગ્સની સંખ્યા ઓછી કરવાથી સમય વચી જાય છે, સાથે બેગ્સની સંખ્યા મર્યાદિત રાખવાથી કંપનીને વધારાના સામાન પર ચાર્જ વસૂલવાનો મોકો પણ મળે છે.

new rules for jet airways, only 1 bag allowed on domestic flights