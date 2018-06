પ્રોપર્ટી ખરીદતી વખતે આ 10 વાતોનું ખાસ રાખો ધ્યાન, પોલીસે જાહેર કર્યુ લિસ્ટ

યુટિલિટી ડેસ્ક: પ્રોપર્ટી ખરીદતી વખતે દસ્તાવેજોની ખાસ જરૂર પડે છે. સાથે જ પ્રોપર્ટીની ખરીદીમાં ફ્રોડ થવાથી પણ ઘણી ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે. મોટાભાગે લોકો પોતાની જીવનભરની પૂંજી ઘર, પ્લોટ અથવા દુકાન ખરીદવામાં લગાવી દે છે. પણ મહત્વની જાણકરી ના હોવાના કારણે તેઓ છેતરપિંડીનો શિકાર બને છે. આ વાતોને ધ્યાનમાં લેતા દિલ્હી પોલીસે એક એડવાઇઝરી આપી છે. તો તમે પણ નવી પ્રોપર્ટી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ 10 વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

1. જમીનના માલિક અથવા એજન્સીના પ્લોટની સ્વામિત્વ તપાસ કરવી. 2. નિર્માણની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણવા માટે પ્રોજેક્ટ સાઇટ અથવા જમીનની જાતે જ તપાસ કરો. 3. દસ્તાવેજો જેવા કે બિલ્ડર, ખરીદનારનો કરાર, સેલ ડીડ, ીએ, એસપીએ, વસિયતનામા વગેરેને સાવધાની પૂર્વક વાંચી લો. 4.સાઇન કરતા પહેલા ભૂતપૂર્વ કાનૂની નિષ્ણાત સાથે સલાહ લેવી/બિનનોંધાયેલ/ભૂતપૂર્વ હસ્તાક્ષર દસ્તાવેજો પર ભરોસો ન કરો. 5. લાઈસન્સ/મંજૂર લેઆઉટ અથવા પ્લાન/નક્શો અથવા અન્ય મંજૂરીની તપાસ અને ચકાસણી સંબંધિત સિવિક એજન્સીઝ/ટાઉન આયોજકો પાસેથી કરાવી લેવું. 6. તમે જે જમીન ખરીદો છો તેના પર દબાણ સંબંધિત કેસ છે કે નહીં તેની તપાસ રજિસ્ટ્રી ઓફિસમાં કરી લેવી જોઇએ.



7. ખરીદી માત્ર રજિસ્ટર્ડ સેલ ડીલના માધ્યમથી હસ્તાક્ષરની સાથે વેચનારના અંગૂઠાની છાપ પણ લઇ લેવી. 8. ચૂકવણી હંમેશા વેચનારના નામ પર ચેક/ડીડી/આરટીજીએસ અને અન્ય બેકિંગ ફોર્મ્સના માધ્યમથી કરો. 9. મૂળ દસ્તાવેજો સાથે, જમીન માલિકના હસ્તાક્ષર અને ફિંગરપ્રિંટ ચુકવણીના પુરાવા સ્વરૂપે લઇ લો. 10. છેલ્લી ચૂકવણી અને દસ્તાવેજોના એક્ઝેક્યુશન બાદ તરત જ વાસ્તવિક કબજો પ્રાપ્ત કરી લો.

Keep these 10 things special when purchase your dream house