BSFમાં 181 જેટલા કોન્સ્ટેબલ(મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ વર્કશોપ)ની ભરતી, પગાર 21700 રૂપિયા

એજ્યુકેશન ડેસ્કઃ બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ(BSF)માં કોન્સ્ટેબલ ગ્રુપ-સીના પદ માટે 181 જેટલી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. કોન્સ્ટેબલ તરીકે વ્હીકલ મિકેનિક, ઓટો ઇલેક્ટ્રિશી, વેલ્ડર, અપહોલ્સ્ટર, ટર્નર, સુથાર, સ્ટોરકિપર, પેઇન્ટર, વેલ્કેનાઇઝ અથવા ઓપરેટર ટાયર રિપેલ પ્લાન્ટ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી રહી છે. અરજી પોસ્ટ થકી મોકલવાની રહેશે. અરજી મોકલવાની અંતિમ તારીખ 23 જુલાઇ 2018 છે. પોસ્ટઃ કોન્સ્ટેબલ(મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ વર્કશોપ)

જગ્યાઃ 181

વયમર્યાદાઃ 18થી 25 વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ માન્ય બોર્ડ/યુનિવર્સિટીમાંથી મેટ્રિક્યુલેશન અથવા ધોરણ 10 પાસ અથવા સમકક્ષ લાયકાત અને આઇટીઆઇ પ્રમાણપત્ર કે સંબંધિત ટ્રેડમાં ત્રણ વર્ષનો અનુભવ.

પગાર ધોરણઃ સાતમા પગારપંચ મુજબ લેવલ-3માં 21700-69100 રૂપિયા

પસંદગી પ્રક્રિયાઃ ઉમેદવારોની પસંદગી બે તબક્કામાં લેખીત પરીક્ષા, શારીરિક માપદંડ અને શારીકિ સુસજતા, ટ્રેડ ટેસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કરવાની અંતિમ તારીખઃ 23 જુલાઇ 2018

કેવી રીતે કરશો અરજીઃ પોસ્ટ થકી મોકલવાની રહેશે. અરજીના કવર પર "APPLICATION FOR THEPOST OF CONSTABLE (TECHNICAL) IN BSF FOR MOTOR TRANSPORT WORKSHOP CADRE 2018-19 લખવું તેમજ અરજી મોકલવાનું સરનામું The Inspector General Frontier HQ BSF Gujarat, PO : CRPF Group Centre, Chiloda Road, Gandhinagar-382042 છે. અરજી ફોર્મનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા અને વિગતો જાણવા માટે www.bsf.nic.inની મુલાકાત લેવી.

