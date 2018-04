જેટ એરવેઝ આપી રહ્યું છે ટિકિટ પર 30 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાઈવેટ એરલાઈન કંપની જેટ એરવેઝે સિલેકટેડ આંતરાષ્ટ્રીય રૂટસ પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર રજૂ કરી છે. સ્કીમનું નામ રમાદાન સ્પેશિયલ રાખવામાં આવ્યું છે. આ અંતર્ગત કંપની ઈકોનોમિ ફલાઈટસની ટિકિટના બેસ ફેર પર 30 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. કંપનીની વેબસાઈટના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઓફર અંતર્ગત 19 એપ્રિલ 2018 સુધી ટિકિટ બુક કરાવી શકાય છે. તેના માટે 15 મે 2018થી 15 જૂન 2019ની વચ્ચે મુસાફરી કરી શકાય છે. જેટ એરવેઝે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ડિસ્કાઉન્ટ વન વે રૂટ પર જ લાગૂ થશે. ઓફર અંતર્ગત કયાં રૂટસ સામેલ જેટ એરવેઝનું 30 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ ભારતથી આબૂ ધાબી, બહેરીન, દમન, દોહા, દુબઈ, જેદ્દા, કુવેત, મસ્કટ, રિયાદ અને શારજાહ માટે ઈકોનોમિ કલાસના બેઝ પર ઉપલબ્ધ છે. કંપની દ્વારા અન્ય એક ઓફરમાં જેટ એરવેઝ ભારતમાંથી યુરોપ સુધીના સિલેકટેડ રૂટસની પ્રીમિયર ફલાઈટસના બેસ ફેર પર 30 ટકા સુધીની છૂટ આપી રહી છે. આ ઓફરમાં અમ્સ્ટર્ડમ અને પેરિસ સામેલ નથી. આ ઓફર અંતર્ગત 6 એપ્રિલ સુધી ટિકિટ બુક કરી શકાય છે. જેમાં મુસાફરી એક એપ્રિલ 2018થી 31 ઓગસ્ટ 2018ની વચ્ચે કરી શકાય છે. શું છે ઓફરના નિયમ અને શરતો આ ઓફર સીમીત સમય માટે છે. આ અંતર્ગત ટિકિટોનું વહેલા તે પહેલાના ધોરણે કરવામાં આવશે. ઓફર અંતર્ગત ટિકિટ બુકિંગ પાંચ એપ્રિલથી શરૂ થઈ ચુકી છે.

