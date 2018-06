પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે ચોમાસાની સિઝન છે બેસ્ટ, થશે 10 ફાયદા

યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ટૂંક સમયમાં જ મોનસૂનની શરૂઆત થઈ જશે. તેની સાથે જ અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ પણ શરૂ થઈ જશે, પરંતુ જો તમે ઘર ખરીદવાની પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોવ અથવા તમે ઘર બુક કર્યું છે તો આ જ સમય છે જ્યારે તમે ઘરની તપાસ કરી શકો છો. મોનસૂનના કારણે તમે જાણી શકો છો કે તમે જે ઘર લઈ રહ્યા છો અથવા જ્યાં રહેવા જવાના છો તેની ખૂબીઓ અને ખામીઓ કઈ છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ મોનસૂન દરમિયાન ઘર ખરીદવાના 10 ફાયદા. - વરસાદ દરમિયાન પ્રોપર્ટીની ક્વોલિટીની યોગ્ય પરખ થઈ જાય છે. - જે બાયર્સે પહેલાથી ફ્લેટ જોઈ રાખ્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી ફાઇનલ નથી કર્યો તેમના માટે આ યોગ્ય સમય છે બિલ્ડિંગથી લઈને ફ્લેટની ક્વોલિટીની તપાસ કરવાનો. - ચોમાસામાં ફ્લેટમાં ભેજ તો નથી આવી રહ્યોને અથવા ક્યાંય કોઈ લીકેજ તો નથીને તેની પણ તપાસ કરી શકો છો. - કંસ્ટ્રક્શન ક્વોલિટી પણ ચેક કરી શકાય છે, કારણ કે ચોમાસામાં પાણીના કારણે કંસ્ટ્રક્શન ક્વોલિટી સારી ન હોય તો દીવાલમાંથી પોપડા નીકળવા લાગે છે. અથવા મટીરિયલ ખરાબ હોય તો તે પણ દેખાય છે. - ચોમાસામાં ફ્લેટમાં કરેલી પ્લંબિંગની પણ તપાસ કરી શકાય છે. - ડોર તથા વિન્ડોની ક્વોલિટી વિશે પણ જાણ થઈ શકે છે. કારણ કે, પાણીના કારણે ખરાબ લાકડું ફૂલી જાય છે. - તમે જે પ્રોજેક્ટમાં તમારો ફ્લેટ લેવા ઈચ્છો છો, ત્યાં વરસાદની સિઝનમાં આજુબાજુમાં ટ્રાફિકની શું સ્થિતિ છે. - જે એરિયામાં ફ્લેટ લેવાના છો ત્યાંની ડ્રેનેજ અને સીવરેજની વ્યવસ્થા કેવી છે, તે જાણવા માટે ચોમાસું જ યોગ્ય સમય છે. - પુણેના રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ અમિત ઈન્ટરપ્રાઇઝેઝ હાઉસિંગ લિમિટેડના સીએમડી કિશોર પાટે જણાવે છે કે ડિમાન્ડ ઓછી હોવાના કારણે ડેવલપર્સ આ સમયમાં ઓફર્સ પણ આપતા જ હોય છે. - આ સમય દરમિયાન પિતૃ પક્ષ હોવાના કારણે તમે ડેવલપર પર દબાણ કરીને સસ્તામાં ઘર ખરીદી શકો છો. આ પણ વાંચોઃ- એક કરતા વધારે મકાન હોવા પર હવે નહીં આપવો પણ ટેક્સ, મળશે આ સુવિધા

the monsoons are when you get to see a project in the best - or worst circumstances. The project will be framed by lush greenery, with a pleasant breeze blowing across and the surroundings gleaming after the rain showers.