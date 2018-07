SIPમાં દર 5 વર્ષે ડબલ થઈ જશે રૂપિયા, 5 હજારના રોકાણથી બનશે 3 કરોડનું ફંડ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તમે સિસ્ટમેટિક ઇનવેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP)ના માધ્યમથી દર મહિને 5000 રૂપિયા રોકાણ કરો છો અને તમને રોકાણ પર વાર્ષિક 12 ટકા રિટર્ન મળે છે તો દર 5 વર્ષે તમારા રૂપિયા ડબલ થઈ જશે. જો તમે સતત 35 વર્ષ સુધી SIPમાં રોકાણ કરો છો તો 35 વર્ષ પૂરા થવા પર તમારી SIPમાં કુળ 3 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બની જશે. આવું કમ્પાઉન્ડિંગના કારણે થશે. કેવી રીતે કામ કરે છે કમ્પાઉન્ડિંગ પાવર

કમ્પાઉન્ડિંગનો અર્થ છે તમારા રોકાણ પર મળતું રિટર્ન તમારા ઓરિજિનિલ રોકાણમાં દરવર્ષે જોડાતું જાય અને તમારું રિટર્ન દરવર્ષે વધતું જાય છે. તેના કારણે તમારા રૂપિયા ઝડપથી વધે છે. કમ્પાઉન્ડિંગ પાવરના કારણે તમે 5 હજાર રૂપિયા મંથલી સિસ્ટમેટિક ઇનવેસ્ટમેન્ટ પ્લાનમાં રોકાણ કરી 3 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બનાવી શકો છો. કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો ઉઠાવા માટે જલ્દી શરૂ કરો રોકાણ

પૈસાબાજાર ડોટ કોમના હેડ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ મનીષ કોઠારીએ જણાવ્યું કે કમ્પાઉન્ડિંગ તમને ઓરિજિનલ રોકાણ પર મળતા ઇન્ટરેસ્ટથી રૂપિયા બનાવવામાં મદદ કરે છે. કમ્પાઉન્ડિંગની તાકાત કામ કરે તેના માટે 2 વસ્તુઓ જરૂરી છે. એક તો તમારું રોકાણ લાંબા સમય માટે હોવું જોઈએ અને બીજું તમારું રોકાણ સતત ચાલુ રહેવું જોઈએ. ઉંમર વધવાની સાથે ઘટતો જાય છે રોકાણનો સમય

કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે જરૂરી છે કે તમે રોકાણની શરૂઆત જલ્દી કરો. તમે જેટલા જલ્દી રોકાણ શરૂ કરશો તમને કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો એટલા જ જલ્દી મળશે. કમ્પાઉન્ડિંગ પાવરની મદદથી તમે નિયમિતપણે ખૂબ ઓછું રોકાણ કરીને પણ મોટું ફંડ બનાવી શકો છો. દા.ત. એક 25 વર્ષના વ્યક્તિ માટે 60 વર્ષની ઉંમર સુધી 1 કરોડ રૂપિયાનું રિટાયરમેન્ટ ફંડ બનાવવા માટે દર મહિને 1560 રૂપિયા રોકાણ કરવાનું રહેશે. જો 45 વર્ષની કોઈ વ્યક્તિ રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ શરૂ કરે તો તેને 60 વર્ષની ઉંમર સુધી 1 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બનાવવા માટે દરમહિને 30 હજાર રૂપિયા રોકાણ કરવાના રહેશે.

