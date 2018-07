પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં ઝડપથી વધશે રૂપિયા, 1થી 5 વર્ષની છે સ્કીમ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટાભાગના લોકો ચોક્કસ ઇનકમ માટે બેન્કમાં એફડી કરાવતા હોય છે. પરંતુ હવે તમે આવા જ રોકાણ પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ કરી શકો છો, એ પણ વધુ ફાયદાની સાથે. આ સ્કીમ છે પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ. એક તરફ જ્યારે બેંકોએ છેલ્લા થોડા મહિનામાં સેવિંગ સ્કીમ પર મળતું ઇન્ટરેસ્ટ ઘટાડ્યું છે, ડિપોઝિટ રેટ પણ ઓછા કર્યા છે, ત્યારે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ વધુ સારી રહેશે. આ એફડીની સરખામણીમાં વધુ સુરક્ષિત છે કારણ કે તેમાં રોકાણની રકમ અને તેના પર મળતા ઇન્ટરેસ્ટની સંપૂર્ણ ગેરેન્ટી હોય છે. FD કરેલી રકમ ડિપોઝિટ ઇન્શ્યોરન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ગેરેન્ટી સ્કીમ હેઠળ ઇન્શ્યોર્ડ હોય છે. જો બેન્કને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થાય તો આ સ્કીમ હેઠળ જમા કરનારને માત્ર 1 લાખ રૂપિયાની રાશિ મળે છે, પરંતુ પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટની સાથે એવું નથી. 200 રૂપિયાથી શરૂ કરી શકો છો રોકાણ બેંકની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટની જેમ પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ છે. આ સ્કીમમાં મિનિમમ 200 રૂપિયાથી એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે. રૂપિયા જમા કરવાની કોઈ લિમિટ નથી. જેટલા ઇચ્છો, એટલા એકાઉન્ટ ખુલી જશે આ સ્કીમની ખાસ વાત એ છે કે એક રોકાણકાર અનેક એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે. એટલે તમારી પાસે વધુ રૂપિયા છે તો તમે વધુ એકાઉન્ટમાં રોકાણ કરી તમારું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરી શકો છો. 1થી 5 વર્ષની સ્કીમ પર કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ સમય ઇન્ટરેસ્ટ 1 વર્ષ 6.6% 2 વર્ષ 6.7% 3 વર્ષ 6.9% 5 વર્ષ 7.4% નોટઃ- તેમાં ડિપોઝિટ એમાઉન્ટ પર ક્વાટર્લી કમ્પાઉન્ડેડ ઇન્ટરેસ્ટ કેલક્યુલેટ કરવામાં આવે છે, જેની ચૂકવણી વાર્ષિક ધોરણે કરવામાં આવે છે. બેંક FD પર ઇન્ટરેસ્ટ (7 દિવસથી 10 વર્ષ) SBI:- 5.75-6.75% HDFC BANK:- 3.5-6% ICICI BANK:- 4-7.25% CANARA BANK:- 4.20-6% YES BANK:- 5-7% AXIS BANK:- 3.5-6.9% BOB:- 4.25-6.60%. સમય પહેલા રૂપિયા કાઢવાની હોય જરૂર - ટાઇમ ડિપોઝિટ હોલ્ડર ઇમરજન્સીમાં પોતાના ફંડને મેચ્યોરિટી પહેલા પાછું મેળવી શકે છે. જોકે, તેના માટે એકાઉન્ટમાં ડિપોઝિટના 6 મહિના પૂરા થવા જોઈએ. - જો તમે 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અથવા 5 વર્ષ માટે એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું છે, પરંતુ 6 મહિના પછી અને 1 વર્ષ પહેલા જ વિડ્રો કરો છો તો ડિપોઝિટ પર પોસ્ટ ઓફિસના સેવિંગ એકાઉન્ટના બેસિક ઇન્ટરેસ્ટ મુજબ રિટર્ન મળશે. - 1 વર્ષ પછી પરંતુ મેચ્યોરિટી પહેલા વિડ્રો કરવા પર જે-તે તારીખ સુધી જેટલા વર્ષ અને મહિના પૂરા થયા છે તેના પર નક્કી કરેલા ઇન્ટરેસ્ટ રેટથી 2 ટકા ઓછું ઇન્ટરેસ્ટ આપીને આખું ફંડ મળી જશે. સ્કીમના ફાયદા - ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ પર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 7.4 ટકા સુધી છે, જે બેંક FD કરતા વધુ છે. - તેમાં રોકાણ માટે કોઈ ચોક્કસ રકમ નક્કી કરવામાં નથી આવી, તમે 200 રૂપિયાથી પણ શરૂઆત કરી શકો છો. - આ સ્કીમમાં 5 વર્ષ માટે કરેલું રોકાણ ટેક્સ બેનિફિટ માટે એલિજિબલ હોય છે અને ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 1961ના સેક્શન 80C હેઠળ છૂટ લઈ શકાય છે. - ગવર્નમેન્ટ ડિપોઝિટ હોવાના કારણે કોઈ રિસ્ક નથી રહેતું. - તમે એકાઉન્ટને સિક્યોરિટીના રૂપમાં રાખીને તેની જગ્યાએ લોન પણ લઈ શકો છો. - જો તમે ડિપોઝિટ પર મળતા વાર્ષિક ઇન્ટરેસ્ટને ઉપાડવા ન ઇચ્છતા હોવ તો તે રકમને તમારા સેવિંગ એકાઉન્ટમાં ટ્રાંસફર કરાવી શકો છો. આવું ત્યારે જ થશે, જ્યારે રોકાણની મર્યાદા 2, 3 અથવા 5 વર્ષ હોય. - તમે તમારા વાર્ષિક ઇન્ટરેસ્ટને રિકરિંગ ડિપોઝિટમાં પણ ટ્રાંસફર કરાવી શકો છો. તેના માટે જરૂરી છે કે તમારી RD 5 વર્ષની હોય. ક્યાં ખુલશે એકાઉન્ટ પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટમાં રોકાણ માટે જરૂરી નથી કે તમે તમારા નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જ એકાઉન્ટ ખોલાવો. આ સિવાય કેન્દ્ર સરકારે પબ્લિક સેક્ટરના તમામ બેંક અને HDFC, AXIS અને ICICI જેવી પ્રાઇવેટ બેંકને પણ આ એકાઉન્ટ ખોલવાની મંજૂરી આપી છે. કોણ ખોલાવી શકે છે - ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ કોઈ પણ ખોલાવી શકે છે. તેમાં 2 લોકો મળીને જોઇન્ટ એકાઉન્ટ પણ ખોલાવી શકે છે. - એકાઉન્ટ કેશ અથવા ચેક આપીને ખોલાવાની સગવડતા છે. - એકાઉન્ટ ખોલતી વખતે અથવા પછી નોમિનેશનની પણ સગવડતા છે.

