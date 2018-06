એકદમ દાઝેલા વાસણને પણ ચમકતું કરી દેશે નવા જેવું, ફોલો કરો આ ટિપ્સ

રેસિપિ ડેસ્ક: ઘણીવાર ભૂલથી વાસણ દાઝી જતાં હોય છે, પછી તેને પૂરેપૂરાં સાફ કરવાં ખૂબજ મુશ્કેલ બની જતા હોય છે. આજે અમે લાવ્યા છીએ એક સરળ ઉપાય, જેની મદદથી તમે વાસણને પહેલાંની જેમ જ ચમકતું કરી શકો છો. સૌપ્રથમ વાસણમાં પાણી ભરી દો. ત્યારબાદ તેમાં પા કપ ડિશવૉશર લિક્વિડ કે બે ટેબલસ્પૂન ડિટર્જન્ટ પાવડર નાખો. હવે વાસણને 10 મિનિટ માટે મિડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થવા મૂકી દો. 10 મિનિટ બાદ ગેસ બંધ કરી વાસણને નીચે ઉતારી દો અને અંદરનું પાણી કાઢી લો. હવે તેમાં બેકિંગ સોડા અને મીઠું નાખો. ત્યારબાદ લિક્વિડ ડિશ વૉશર ઉમેરો. હવે તારનો કૂચડો લઈ બધી બાજુ બરાબર ઘસી પાણીથી ધોઇ લો. જરૂર લાગે તો એકવાર તારના કૂચડાથી ઘસી લો. વાસણ લાગશે એકદમ ચમકવા. રસોડામાં રહેલી આ 5 વસ્તુઓ છૂટકારો અપાવશે કીડીઓથી

