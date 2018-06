રસોડામાં રહેલી આ 5 વસ્તુઓ છૂટકારો અપાવશે કીડીઓથી

યુટિલિટિ ડેસ્ક: મોટાભાગના લોકો ઘરમાં અને ખાસ કિચનમાં કીડીઓથી કંટાળેલા હોય છે. તેમાં પણ ચોમાસુ નજીક આવે ત્યારે તો આ સમસ્યા બહુ વધી જાય છે. કઈંક ગળી વસ્તુ ઢળે કે તરત જ ઢગલે કીડીઓ ભેગી થઈ જાય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ 5 નાના-નાના ઉપાય, જેની મદદથી તમે પણ છૂટકારો મેળવી શકો છો કીડીઓથી. ૧. ડબ્બામાં ગળી વસ્તુઓ હોય તો કીડીઓ જલદી ચડવા લાગે છે. ડબ્બા પર થોડું સરસોનું તેલ લગાવવાથી કીડીઓ અંદર રહેલ વસ્તુ સુધી પહોંચી જ નથી શકતી. ૨. બેકિંગ સોડા સાથે દળેલી ખાંડ મિક્સ કરી જ્યાં કીડીઓ થતી હોય ત્યાં નાખવાથી થોડી જ વારમાં બધી જ કીડીઓ ભાગી જાય છે. ૩. કીડીઓથી છૂટકારો મેળવવા માટે કેરોસિન ખૂબજ કારગર ઉપાય છે. જ્યાં કીડીઓ હોય ત્યાં કેરોસિન સ્પ્રે કરવાથી કીડીઓ મરી જાય છે. ૪. લવિંગની સુગંધથી પણ કીડીઓ ભાગી જાય છે. ખાવાની વસ્તુઓમાં 4-5 લવિંગ રાખવાથી કીડીઓ દૂર જ રહે છે. ૫. હળદરથી પણ કીડીઓ દૂર ભાગે છે. જ્યાં કીડીઓ બહુ થતી હોય ત્યાં હળદર નાખવાથી કીડીઓ દૂર ભાગવા લાગે છે. માત્ર 3 રૂપિયામાં આખો મહિનો નજીક પણ નહીં ફરકે મચ્છર, બનાવો ઘરે જ

