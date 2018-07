13 રૂપિયાના ડેલી ખર્ચમાં મળશે 20 લાખનો કેન્સર પ્લાન, HDFC લાઇફ કરે છે ઓફર

યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે રોજ 13 રૂપિયાનો ખર્ચ કરી 20 લાખ રૂપિયાનો કેન્સર કેર પ્લાન ખરીદી શકો છો. આ સુવિધા HDFC લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ ઓફર કરી રહી છે. આ પ્લાન હેઠળ શરૂઆતના સ્ટેજમાં કેન્સર ડિટેક્ટ થવા પર પોલિસી હોલ્ડરને એક સાથે રૂપિયા મળી શકે છે. આ સિવાય પ્લાન હેઠળ દરવર્ષે શરૂઆતમાં સમ ઇન્શ્યોર્ડ 10 ટકા વધી જાય છે. 18 વર્ષથી 65 વર્ષની ઉંમરની કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પ્લાન ખરીદી શકે છે. કેટલું હશે પ્રીમિયમ?

જો કોઈ 36 વર્ષની વ્યક્તિ 20 વર્ષ માટે કેન્સર કેર પ્લાનના સિલ્વર ઓપ્શન હેઠળ 20 લાખ રૂપિયાનું કવર લે છે તો તેના માટે વાર્ષિક પ્રીમિયમ આશરે 4,500 રૂપિયા હશે. તેમાં ટેક્સ પણ સામેલ છે. એટલે તેના માટે તમારો રોજનો ખર્ચ આશરે 13 રૂપિયાનો થશે. આ પ્રીમિયમ એવા લોકો માટે છે જે સ્મોકિંગ નથી કરતા. જો તમે સ્મોકિંગ કરતા હશો તો તમારા માટે વાર્ષિક પ્રીમિયમ વધી જશે. મેડિકલ ટેસ્ટની જરૂર નથી

આ પ્લાન ખરીદવા માટે તમારે કોઈ પણ પ્રકારના મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવવાની જરૂર નથી. તમારે મેડિકલ હિસ્ટ્રી અને સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. આ પ્રશ્નોના જવાબ આપીને તમે ઓનલાઇન આ પોલિસી ખરીદી શકો છો. વેટિંગ પીરિયડમાં કેન્સરની જાણ થવા પર નહીં મળે ફાયદો

પ્લાન હેઠળ જો વેટિંગ પીરિયડમાં કેન્સરની જાણ થાય છે અથવા કેન્સરના લક્ષણ સામે આવે છે તો આ પ્લાન હેઠળ કોઈ પણ બેનિફિટની ચૂકવણી નહીં કરવામાં આવે. સિલ્વર ઓપ્શનમાં બેનિફિટ

કેન્સર કેર પ્લાનના સિલ્વર ઓપ્શન હેઠળ કેન્સર ડાયગ્નોસ થવા પર તમને એકસાથે રકમ મળશે. જો તમને શરૂઆતના સ્ટેજમાં કેન્સર ડિટેક્ટ થાય છે તો તમને કુળ સમ ઇન્શ્યોર્ડની 25 ટકા રકમ એકસાથે મળી જશે. જો કેન્સરની એડવાન્સ સ્ટેજમાં જાણ થાય તો સમ ઇન્શ્યોર્ડની 100 ટકા રકમ એકસાથે મળી જશે. જો શરૂઆતના સ્ટેજમાં કેન્સર ડિટેક્ટ થાય છે તો ક્લેમ કરવા પર આવનારા 3 પોલિસી વર્ષ માટે પ્રીમિયમ માફ થઈ જશે. પ્લેટિનમ ઓપ્શનમાં મળશે ઇનકમ બેનિફિટ

કેન્સર કેર પ્લાનના પ્રીમિયમ ઓપ્શનમાં એડવાન્સ સ્ટેજમાં કેન્સર ડિટેક્ટ થવા પર આવનારા 5 વર્ષ સુધી ઇનકમ બેનિફિટનો ઓપ્શન પણ મળે છે. ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ ઓપ્શન હેઠળ સમ ઇન્શ્યોર્ડ દરવર્ષે 10 ટકા સુધી વધી જાય છે. આ ત્યાં સુધી વધે છે જ્યાં સુધી કે વધેલું સમ ઇન્શ્યોર્ડ શરૂઆતના સમ ઇન્શ્યોર્ડનું 200 ટકા સુધી ન થઈ જાય અથવા કોઈ ક્લેમ કરવામાં આવે. ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ ઓપ્શનમાં વધુ પ્રીમિયમ આપવાનું રહેશે. આ પણ વાંચોઃ- મહિલાઓમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે આ 5 મુખ્ય કેન્સર, લક્ષણોના આધારે ઓળખો

