માત્ર 3 રૂપિયામાં આખો મહિનો નજીક પણ નહીં ફરકે મચ્છર, બનાવો ઘરે જ

યુટિલિટિ ડેસ્ક: મચ્છરના કારણે સૌથી વધુ ખતરો રહે છે મલેરિયા અને ડેન્ગ્યૂનો. જો તેની યોગ્ય સમયે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં ન આવે તો, તે જીવલેણ પણ નીવડી શકે છે. મલેરિયાથી બચવાનો બેસ્ટ ઉપાય છે મચ્છરથી જ બચવું. આ માટે તમે મચ્છરદાની અને મોસ્ક્યૂટો રેપેલેંટ બેસ્ટ ઉપાય છે. ઘરે જ બનાવો રિફિલનું લિક્વિડ:

મચ્છર ભગાડવા માટે લોકો રિફિલનો ઉપયોગ કરે છે. આ રિફિલમાં લિક્વિડ ભરેલું હોય છે, જે એક મશીનમાં ફિટ કરવામાં આવે છે. મશિન રિફિલના લિક્વિડને ગરમ કરે છે અને હવામાં ફેલાય છે, જેનાથી મચ્છર ભાગી જાય છે. આ લિક્વિડ તમે માત્ર 3 રૂપિયાના ખર્ચે ઘરે પણ બનાવી શકો છો.

કેવી રીતે બનાવવું રિફિલનું લિક્વિડ:

તમારી પાસે કોઇપણ કંપનીનું રિફિલ મશીન હોય તો, તેના માટે તમે ઘરે જ લિક્વિડ બનાવી શકો છો. આ માટે જરૂરી છે કપૂર અને ટર્પેંન્ટાઈન તેલ. ટર્પેંન્ટાઈન તેલ હાર્ડવેયરની શોપમાં મળી રહેશે અને કપૂર પૂજા કે કરિયાણાની દુકાનમાંથી મળી રહેશે. બંન્ને વસ્તુઓ ખૂબજ સસ્તી છે. એક લીટર ટર્પેંન્ટાઈન અને એક પેકેટ કપૂરથી 2 વર્ષ ચાલે એટલું લિક્વિડ બની શકે છે. આ રીતે થશે બચત:

- કપૂરનું એક પેકેટ લગભગ 20 રૂપિયામાં આવશે.

- એક લિટર ટર્પેંન્ટાઈન તેલની કિંમત લભગભ 45 રૂપિયા.

- બંન્નેનો કુલ ખર્ચ થશે 65 રૂપિયા.

- 65 રૂપિયામાં બનશે 2 વર્ષનું લિક્વિડ.

આવી રીતે તૈયાર કરો ફોર્મૂલા:

સૌથી પહેલા કપૂરને બારીક પીસી લો. ત્યારબાદ રિફિલમાંથી રૉડ કાઢી તેમાં કપૂર નાખો. ત્યારબાદ તેમાં ટર્પેંન્ટાઈન તેલ નાખી રૉડ ફીટ કરી દો. રિફિલ બંધ કરી તેને ત્યાં સુધી હલાવતા રહો જ્યાં સુધી કપૂર અંદર બરાબર ભળી ન જાય.

- કપૂરના એક પેકેટમાં 24 કરતાં પણ વધુ ટીકડી હોય છે. એક લિટર ટર્પેન્ટાઇનમાંથી 24 કરતાં વધુ રિફિલ ભરી શકાય છે. આમ 65 રૂપિયાના ખર્ચે બનશે 2 વર્ષની રિફિલ ભરવાનું લિક્વિડ.

