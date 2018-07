10 વર્ષમાં એકાઉન્ટમાં ભેગું થઇ શકે છે 50 લાખનું ફંડ

યુટિલિટી ડેસ્ક: જો તમે 50 લાખ રૂપિયા સુધીનું ફંડ જમા કરવા માંગો છો તો ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તમારા માટે બેસ્ટ સ્કીમ છે, જો કે, તેના માટે જરૂરી છે કે તમે કયા વર્ષથી આ સ્કીમમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી રહ્યા છો, ધારો કે, તમારી ઉંમર 25 વર્ષની છે તો તમારે 20 અથવા 25 વર્ષ સુધી આ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું રહેશે, પણ જો તમારી ઉંમર 40 વર્ષથી વધારે છે તો તમે 10થી 15 વર્ષ માટે આ યોજનામાં રોકાણ કરીને 50 લાખ રૂપિયા સુધીનું ફંડ જમા કરી શકો છો. ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા સમયે ખૂબ જ સારુ રિટર્ન આપ્યું છે, જો 5 વર્ષના રિટર્નની વાત કરવામાં આવે તો કેટલાક ફંડએ 30 ટકા સુધીનું રિટર્ન આપ્યું છે. જો હાલમાં તેનું અડધું રિટર્ન પણ મળે તો મહિને 1800 રૂપિયાનું 25 વર્ષ સુધી રોકાણ કરનારને 25 વર્ષ બાદ 50 લાખ રૂપિયાનું ફંડ જમા થઇ જાય છે, નિયમો અનુસાર 15 ટકા રિટર્ન હિસાબથી ગણતરી કરી શકાય છે. આ રીતે 10,15,20 અને 25 વર્ષમાં ભેગું કરો 50 લાખનું ફંડ * જો તમે માત્ર 10 વર્ષમાં 50 લાખ રૂપિયાનું ફડ જમા કરાવવા માંગો છો તો તમારે 10 વર્ષ સુધી દર મહિને 18000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું રહેશે. * 15 વર્ષમાં 50 લાખનું ફંડ જમા કરવા માટે દર મહિને 8000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું રહેશે, જેના પર તમને 15 ટકા રિટર્ન મળશે. * 20 વર્ષમાં 50 લાખનું ફંડ જમા કરાવવા માટે દર મહિને 4000 હજારનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. * 25 વર્ષમાં 50 લાખ રૂપિયા બનાવવા માટે દર મહિને 1800 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું રહેશે.

