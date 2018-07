ઇન્ડિયન ઓઇલના પેટ્રોલ પંપમાં રૂપિયા લઇને પણ આપે છે ઓછું તેલ, સરકારી રિપોર્ટમાં ખુલાસો

યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે જ્યારે પેટ્રોલ પૂરાવવા જઇએ છીએ તો કંપની જોઇને પેટ્રોલ નથી પૂરાવતા. જે પેટ્રોલ પંપ દેખાઇ જાય ત્યાં જતા રહીએ છીએ, પરંતુ હવે થોડા સાવચેત થવાની જરૂર છે. મોટાભાગના લોકો સરકારી પેટ્રોલ પંપથી પેટ્રોલ પૂરાવવું વધુ પસંદ કરે છે, પરંતુ અત્યારે સૌથી વધુ છેતરપિંડી સરકારી પેટ્રોલ પંપમાં જ થઈ રહી છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા લોકસભામાં હાલમાં જ રજુ થયેલી એક રિપોર્ટ મુજબ 2015-17 દરમિયાન ઇન્ડિયન ઓઇલ, BPCL અને HPCL પેટ્રોલ પંપમાં છેતરપિંડીના કુળ 10898 બનાવ સામે આવ્યાં છે. તેમાંથી સૌથી વધુ બનાવ ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપના છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ પર વધુ કપાઇ રહ્યું છે ખીસ્સું

ડેટા મુજબ, ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ પર છેતરપિંડીના બનાવની સંખ્યા 3901 છે. તેમાંથી 1183 બનાવ ભેળસેળના અને 2718 બનાવ ઓછું પેટ્રોલ-ડીઝલ આપવાના છે. જ્યારે દેશના 36 રાજ્યોનું આંકલન કરીએ તો ડેટા મુજબ, સૌથી વધુ ઉત્તરપ્રદેશમાં આવેલા ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ પર છેતરપિંડી થઈ રહી છે. BPCL અને HPCL પેટ્રોલ પંપના કેટલા બનાવ

રિપોર્ટ મુજબ, ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) પેટ્રોલ પંપ પર છેતરપિંડીના કુળ 3103 બનાવ રિવ્યૂ વખતે સામે આવ્યાં છે. તેમાંથી 731 બનાવ ભેળસેળ અને 2372 બનાવ ઓછા ફ્યૂલ આપવાના છે. રાજ્યો મુજબ BPCL પેટ્રોલ પંપમાં ભેળસેળના સૌથી વધુ બનાવ કર્ણાટકમાં અને ઓછા પેટ્રોલ-ડીઝલ આપવાના બનાવ મહારાષ્ટ્રમાં સામે આવ્યાં છે. જ્યારે હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL)ના પેટ્રોલ પંપમાં 2015-17 દરમિયાન છેતરપિંડીના 3894 બનાવ બન્યાં છે. તેમાંથી ભેળસેળના 1136 બનાવ અને ઓછું ફ્યૂલ આપવાના 2758 બનાવ રહ્યા છે. રાજ્યો મુજબ HPCL પેટ્રોલ પંપમાં સૌથી વધુ છેતરપિંડીના બનાવ મહારાષ્ટ્રમાં થયા છે.

