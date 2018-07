હવે મોબાઇલ દ્વારા પણ ચેક કરી શકો છો તમારુ GST બિલ અસલી છે કે નકલી

યુટિલિટી ડેસ્ક: કેન્દ્રીય પરોક્ષ ટેક્સ અને સીમા શુલ્ક બોર્ડ (CBEC)ના સદસ્ય જ્હોન જોસેફ અનુસાર, કેટલાક બિઝનેસમેન નકલી બિલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તેવી વાતો સામે આવી છે. દિલ્હી સ્થિત ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ રવિ શંકર ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, માત્ર એ જ દુકાનદાર જીએસટી વસૂલી શકે છે, જેણે GSTIN નંબર માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય. તો આજે આપને નકલી જીએસટી બિલ અને નકલી જીએસટી નંબરને કેવી રીતે પકડી શકાય તેના વિશે જણાવીશું. આ પ્રોસેસને તમે તમારા મોબાઇલ દ્વારા પણ કરી શકો છો. આ રીતે કરો ચેક 1. જે સ્ટેરોરેન્ટ કે હોટલના માલિકે જીએસટી પર રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હશે, તો તે તમારા જમવાના બિલ સાથે જીએસટી ચાર્જ એડ કરી શકે છે. જો તમને થોડિક પણ શંકા થાય કે બિલ નકલી છે તો નીચે આપેલ પ્રોસેસ દ્વારા તમે સરળતાથી તે ચેક કરી શકો છો. હોટલમાં જમ્યા બાદ અથવા કોઇ ખરીદી કર્યા બાદ તમને આપવામાં આવતા બિલ પર જીએસટીન (GSTIN) નંબર છે કે નહીં તે ખાસ ચેક કરી લો, જો નંબર નથી તો તે બિલ નકલી છે, સાથે જ જો બિલ પર જીએસટીન (GSTIN) નંબર છે તો તે નંબર દ્વારા તમે સરકારની વેબસાઇટ https://services.gst.gov.in/services/searchtp પર જઇને તેની ડિટેલને ચેક કરી શકો છો.

2. બિલમાં આપવામાં આવેલા 15 અંકવાળા જીએસટીન નંબરને સરકારી વેબસાઇટ પર સર્ચ કરવાથી તે દુકાનદારની સમગ્ર ડિટેલ તમને જોવા મળી જશે. જીએસટીએન નંબર માત્ર એ જ દુકાનદાર પાસે હોય છે જેમણે રજિટ્રેશન કરાવેલું હોય. જેમાં અંક અને કેટલાક અંગ્રેજી અક્ષર આવે છે. પહેલા બે અંકમાં રાજ્યનો કોડ હોય છે. આગલા 10 નંબર દુકાનદાર અથવા કંપનીનો પાન નંબર હોય છે. તેમા રહેલા 13માં નંબરથી એ ખબર પડે છે કે દુકાન અથવા હોટલે કેટલા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા છે. ધારો કે, દુકાનદારે કોઇ રાજ્યમાં અલગ અલગ બિઝનેસ માટે એક જ પાન નંબર પર 5 રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે તો 13મો નંબર 5 હશે. 14મો નંબર હમેશા z હોય છે. 15મો નંબર ચેક કોર્ડ હોય છે જે ભૂલોને પકડવા માટે યૂઝ થાય છે. અહીં કરી શકો છો ફરિયાદ જો દુકાનદાર તમારી પાસેથી ખોટા રેટ પર જીએસટી વસૂલી રહ્યો છે અથવા વગર રજિસ્ટ્રેશન કરાવે ટેક્સની વસૂલી કરી રહ્યો છે તો તેની ફરીયાદ તમે helpdesk@gst.gov.in પર મેલ કરીને કરી શકો છો.

2000 કરોડ રૂપિયાથી વધારેની ટેક્સ ચોરી જોસેફએ જણાવ્યું કે, અમે 1-2 મહિનામાં 2000 કરોડ રૂપિયાથી વધારે ચોરીની જાણકારી મળી છે. જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ વિંગ જીએસટી ચોરીને રોકવા માટે વ્યાપક સ્તર પર કાર્યવાહી કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે અમારી પાસે 1 કરોડથી વધારે એંટરપ્રાઇઝની નોંધણી છે, જો કે ટેક્સના 80 ટકા ભાગની ચૂકવણી કરનારની સંખ્યા 1 લાખથી પણ ઓછી છે.

