હવે વગર ઇન્ટરનેટે પણ મેળવી શકશો બેંક એકાઉન્ટની ડિટેલ્સ

યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે લોકો પોતાના બેંક એકાઉન્ટનું બેલેન્સ જાણવા માટે બેંકની લાઇનમાં ઊભા રહીને એન્ટ્રી કરાવતા હતા. આ ખૂબ જ કંટાળાજનક કામ હતું, કારણ કે બેંકમાં ભીડના કારણે લોકોને કાયમ પરે ીનો સામનો કરવો પડતો હતો. પરંતુ પછી જમાનો બદલાયો અને બેંક બેલેન્સ જાણવા અને મિની સ્ટેટમેન્ટ્સ પ્રાપ્ત કરવાના અન્ય કેટલાય ઓપ્શન્સ બેંક દ્વારા લોકોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યાં. તેમાં એટીએમ, મોબાઇલ બેન્કિંગ અને ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ સામેલ છે. જોકે, મોબાઇલ બેન્કિંગ અને ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ જેવા ઓપ્શન્સનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે સ્માર્ટફોન અને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીની જરૂર હોય છે. જ્યારે એસએમએસ અને ફોન બેન્કિંગમાં કોલ કરવા અથવા એસએમએસ કરવા પર તમારે સગવડતા માટે એક ચોક્કસ રકમ ચૂકવવાની હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ બેન્કિંગના કેટલાક એવા ઓપશન્સ વિશે જેનાથી તમારે ન તો બેંક જવાની જરૂર છે અને ન તો ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની. તેની મદદથી તમે ખૂબ જ સરળતાથી તમારા બેંક એકાઉન્ટનું બેલેન્સ અને મિની સ્ટેટમેન્ટ જાણી શકો છો. આ ઓપ્શન છે મિસ્ડકોલ બેન્કિંગ. મિસ્ડકોલ બેન્કિંગ મિસ્ડકોલ બેન્કિંગ પણ નેટ બેન્કિંગની જેમ જ એક બેન્કિંગ ઓપ્શન છે. તેનાથી તમે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરથી મિસ્ડ કોલ કરીને તમારા એકાઉન્ટનું બેલેન્સ અને મિની સ્ટેટમેન્ટ જેવી ડિટેલ જાણી શકો છો. એવામાં મિસ્ડકોલ બેન્કિંગનું આ ઓપ્શન તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. મિસ્ડકોલ બેન્કિંગના ફાયદા તેના માટે ન તો કોઈ ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની જરૂર છે અને ન તો મેસેજ અને કોલ કરીને રૂપિયા ખર્ચ કરવાની. કારણ કે આ નંબર પર મિસ્ડકોલ કરવો એકદમ ફ્રી છે. તમારે માત્ર એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારો ફોન મોબાઇલ નેટવર્કમાં રહે. જોકે, બેંક દ્વારા આ સગવડતા લેન્ડલાઇન પર ઉપલબ્ધ નથી કરાવવામાં આવતી. તેનું એક કારણ એ પણ છે કે કોઈ અન્ય પણ આ નંબરથી મિસ્ડ કોલ કરીને તેનો ગેરલાભ ઉઠાવી શકાય છે. એવામાં આ સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ યોગ્ય નથી. રજિસ્ટર કરાવવાનો રહેશે તમારો નંબર મિસ્ડ કોલ બેન્કિંગનો લાભ લેવા માટે તમારે જાણવાનું રહેશે કે તમારો મોબાઇલ નંબર બેંકમાં રજિસ્ટર્ડ છે કે નહીં. રજિસ્ટર્ડ ન હોવા પર તમને મિસ્ડ કોલ કરવા પર કોઈ રિપ્લાય નહીં આવે. આ છે 5 મોટી બેંકોના મિસ્ડ કોલ બેન્કિંગ નંબર બેંક બેલેન્સ જાણવા માટે મિની સ્ટેટમેન્ટ માટે SBI 9223766666 9223866666 HDFC 18002703333 18002703355 ICICI 2230256767 2230256868 AXIS 18004195959 18004196969 PNB 18001802222/18001032222 નથી આ પણ વાંચોઃ- બેન્ક એકાઉન્ટમાં કરશો આ ભૂલો તો પડશે ભારે, બેંક વસૂલી રહી છે હેવી પેનલ્ટી

Banking facilities such as checking account balance, generating mini statements and fund transfers can all be done via a mobile handset without an internet connection. There are two ways of checking bank balances on your phone without internet – first is by using the Missed Call facility and another is dialling *99# from your handset.