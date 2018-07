એફડી કરાવતા પહેલા તેમા મળતા વ્યાજ વિશે જાણી લેવુંં જરૂરી

યુટિલિટી ડેસ્ક: ભવિષ્યનુંં સેવિંગ્સ કરવા માટે આજે પણ લોકો ફિક્સ્ડ ડિપોજિટને સૌથી વધારે પસંદ કરે છે. કારણ કે, તેમાં રોકાણ પર જોખમ ઓછું રહે છે, જો કે, તેમાં થતી ઇનકમ પર વ્યાજ લાગે છે. તો જો તમે પણ કોઇ બેન્ક દ્વારા એફડી કરાવી રહ્યા છો તો સૌથી પહેલા તેના પર મળતા વ્યાજ વિશે જાણી લેવું જરૂરી છે. તમારી પાસે તે જાણકારી હોવી જરૂરી છે કે કઇ બેન્ક પર કેટલા સમય સુધી જમા રોકાણ પર કેટલું વ્યાજ મળે છે. એફડી પર એસબીઆઇનું વ્યાજ દર (1 કરોડ રૂપિયા સુધી જમા પર) 7 દિવસથી 45 દિવસ - 5.75%

46 દિવસથી 179 દિવસ - 6.25%

180 દિવસથી 210 દિવસ - 6.35%

211 દિવસથી 1 વર્ષથી ઓછા સમય સુધી - 6.4%

1 વર્ષથી 2 વર્ષથી ઓછા સમય પર - 6.65%

2 વર્ષથી 3 વર્ષથી ઓછા સમય પર - 6.65%

3 વર્ષથી 5 વર્ષથી ઓછા સમય પર - 6.67%

5 વર્ષથી 10 વર્ષ સુધી - 6.75% એફડી પર પીએનબીનું વ્યાજ દર ( 1 કરોડ સુધી જમા પર) 7 દિવસથી 45 દિવસ - 5.70%

46 દિવસથી 270 દિવસ - 6.35%

271 દિવસથી 1 વર્ષથી ઓછા સમય પર - 6.35%

1 વર્ષ - 6.60%

1 વર્ષથી 3 વર્ષ સુધી - 6.75%

3 વર્ષથી 5 વર્ષ સુધી - 6.25%

5 વર્ષથી 10 વર્ષ સુધી - 6.25%

