તમારા ફેસબુકનો ડેટા ચોરી ન થાય તે માટે ફોલો કરો આ 5 સ્ટેપ

ફોટો સેફટી ટિપ્સ

ફેસબુકમાં પ્રાઈવસી સેટિંગ્સનો ઓપ્શન હોય છે. તેના માટે સૌથી પહેલા ફેસબુક પેજ પર ઉપર રાઈટ સાઈડમાં આપવામાં આવેલા આઈકોન પર ક્લીક કરો. બાદમાં 'See More Setting and Tools'નો ઓપ્શન જોવા મળશે. તેમાં સેટિંગ્સને બદલીને તમે પોતાની પ્રોફાઈલને ન ઈચ્છતા હોય તેવા લોકોથી છુપાવી શકો છો. તેમાં તમારે 'Who can see my future posts ? પર ક્લીક કરવાનું છે. બાદમાં 'Only Me' પર ક્લીક કરો.



