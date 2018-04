પાણીનો અસલી રંગ: કેવું હોવું જોઈએ પીવાનું પાણી ? આ છે તેનું સ્ટાન્ડર્ડ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ જે રીતે પોલ્યુશન વધી રહ્યું છે, તેના કારણે પાણીમાં પણ ઘણાં પ્રકારના હાનિકારક અને ઝેરીલા તત્વો મળવાની શકયતા વધી ગઈ છે. આ પૈકીના કેટલાક તો આપણે નરી આંખે જોઈ પણ શકતા નથી, આ સિવાય તેને પાણીને ઉકાળવાથી પણ દૂર કરી શકાતા નથી. Divyabhaskar.com અને ડો. એક્વાગાર્ડ ( Dr. Aquaguard)ના જોઈન્ટ ઈનેશિએટિવ 'પાણીનો અસલી રંગ' અંતર્ગત અમે જણાવી રહ્યાં છે કે ક્વોલિટી વાળું પાણી કેવું હોવું જોઈએ. સારા પાણી માટે શું જરૂરી છે ? - પાણીની ક્વોલિટી નક્કી કરવા માટે બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ(BIS)ના ઘણાં માપદંડ (સ્ટાન્ડર્ડ) બનાવવામાં આવ્યા છે. તેના જણાવ્યા અનુસાર, કોઈ પણ પીવાના પાણીમાં ઓર્સોનિક, લેડ, સેલેનિયમ, મરક્યુરી, નાઈટ્રેટ વગેરે બિલકુલ ન હોવા જોઈએ. તેની હેલ્થ પર ગંભીર અસર પડે છે.

- પાણીમાં ફલોરાઈડ, આઈરન, કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમની એક લિમિટેડ માત્રા હોવી જોઈએ. તેની વધુ માત્રાથી પાણીમાં કઠોરતા વધે છે. તેને ટોટલ ડિઝોલાઈડ સોલિડસ(TDS) પણ કહે છે. BISના જણાવ્યા અનુસાર, તે કોઈ પણ સ્થિતિમાં 500 mg/litreથી વધુ ન હોવું જોઈએ. આવું પાણી પીવા યોગ્ય ગણાતું નથી. તેની આગળ જતા બોડી પર નેગેટિવ અસર પડે છે. પાણીમાં ઘણાં પ્રકારના ઓર્ગેનિક ઈમ્યુરિટિઝ પણ હોય છે, જેના કારણે બેકટરિયા ઉત્પન્ન થાય છે. પાણીમાં ઈ-કોલી અને કોલિફોર્મ જેવા બેકટેરિયા કોમન છે, જે હેલ્થ પર અસર કરે છે. ખરાબ પાણી પીવાથી થઈ શકે છે બિમારિયો ડાયેરિયાઃ પાણીમાં કેલિફોર્મ અને ઈ-કોલી જેવા બેકટેરિયાના કારણે ડાયેરિયા કે પેટમાં ચૂક આવવી જેવો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ટાઈફોડઃ તે મુખ્યત્વે ખરાબ પાણીને કારણે થતી બીમારી છે. તે હેસલોમોનેલા ટાઈફી નામના બેકટેરીયાને કારણે થાય છે. જે પીવાના પાણી દ્વારા આપણા પેટમાં પહોંચી શકે છે. કમળોઃ આ પાણી દ્વારા થતો રોગ છે, જે સ્પેસિફિક વાયરસના કારણે થાય છે. આ વાયરસ અશુધ્ધ પાણીના કારણે ઝડપથી ફેલાય છે. કિડની સ્ટોનઃ પાણીમાં જો ટીડીએસનું લેવલ અધિક છે અને આવું પાણી સતત પી રહ્યાં છો તો તેનાથી કિડની સ્ટોનનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફલોરોસિસઃ જો પાણીમાં ફલોરીન કે ફલોરાઈડની માત્ર અધિક છે તો તેનાથી ફલોરાસિસ નામની બીમારી થઈ શકે છે. તે દાંતને ખરાબ કરે છે. સ્કીન પ્રોબ્લેમઃ જો પાણીમાં આયરન કે મેગ્નેશિયમની માત્રા વધુ છે તો સ્કીન પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ઝડપથી કરચલીઓ પડી શકે છે. કઈ રીતે તમે પસંદ કરશો આરોગ્યપ્રદ પાણી ? પીવાના પાણી માટે કઈ વોટર પ્યોરીફીકેશન ટેકનોલોજી જરૂર છે, તે તમને મળનાર પાણીની ક્વોલિટી પર નિર્ભર કરે છે. વોટર પ્યોરીફીકેશન માટે બે ટેકનોલોજી યુઝ કરવામાં આવે છે: RO અને UV. ROનો અર્થ છે રિવર્સ ઓસ્મોસિસ. RO ટેકનોલોજીનો યુઝ એ પાણી માટે કરવો જોઈએ જેમાં ટીડીએસ હાઈ હોય. જો પાણીમાં TDSનું લેવલ 500 mg/ litre વધુ છે તો તે પાણી પીવા યોગ્ય હોતું નથી. આવા પાણી માટે RO વોટર પ્યુરીફાયર જરૂરી હોય છે. RO વોટર પ્યુરીફીકેશન ટેકનોલોજી દરેક મામલામાંબ બેસ્ટ માનવામાં આવતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે તમને મળનારા પાણીમાં TDSનું લેવલ ઓછું છે તો RO ટેકનોલોજીથી અશુધ્ધતા દૂર થશે, જોકે સાથે જ જરૂરી નેચરલ મિનરલ્સ પણ દૂર થઈ જશે. આ રીતે આ પાણી પીવા લાયક બનશે, જોકે આરોગ્યપ્રદ નહી. જે પાણીમાં TDS વધુ નથી તે UV ટેકનોલોજીથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે અને તેનો યુઝ થવો જોઈએ. આ સિવાય પાણીમાં ઘણીવાર આયરનની માત્રા અધિક હોવાથી પ્રોબ્લેમ થાય છે. તેના માટે તમારું સ્પેશિયલ એટેચમેન્ટ જરૂરી છે. શાં માટે ખાસ છે ડો. એક્વાગાર્ડ વોટર પ્યુરીફાયર્સ ? ટ્રેન્ડ વોટર એકસપર્ટસ તમારા ઘર અને ઓફિસમાં મળનારા પાણીની ક્વોલિટી ચેક કર્યા બાદ જ ડો. એક્વાગાર્ડ વોટર પ્યુરીફાયર્સનું સુચન કરે છે. પેટન્ટેડ મિનિરલ કાટ્રિજ એન્ડ બાયોટ્રોન ટેકનોલોજીથી ઈક્વિપ્ડ ડો. એક્વાગાર્ડ વોટર પ્યુરીફાયર્સ વિવિધ સ્ત્રોત જેવા કે મ્યુનિસિપાલિટી, બોરવેલ અને ટેન્કર્સથી મળનાર પાણીને પ્યોરીફાઈ કરવામાં સક્ષમ છે. ડો. એક્વાગાર્ડ વોટર પ્યુરીફાયર્સ આજના જમાનાના પ્રદૂષણકારી તત્વો જેવા કે લેડ, પેસ્ટીસાઈડ્સ, હેવી મેટલ્સ અને અન્ય કેમિકલ અને અનઓર્ગેનિક અશુધ્ધતાને પાણીમાંથી સાફ કરે છે. આ તમામ બિમારીઓ પાણીમાં ઉપસ્થિત બેકટેરિયા, વાયરસ અને સિસ્ટને અલગ કરે છે. જોકે જરૂરી ખનિજો અને પોષક તત્વોને સુરક્ષિત રાખે છે. આ રીતે ડો. એક્વાગાર્ડ વોટર પ્યુરીફાયર્સ તમારા પરિવારને માત્ર પ્યોર નહિ, પરંતું આરોગ્યપ્રદ પાણી આપે છે. ડો. એક્વાગાર્ડની નવી રેન્જના વોટર પ્યુરીફાયર્સને એવી રીતે ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યું છે કે તે મોર્ડન ડેના ગ્રાહકોની તમામ જરૂરિયાતો એક સાથે પુરી કરી શકે.

