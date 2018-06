હવે સરકાર કરશે તમારા બિઝનેસને સફળ બનાવવામાં મદદ, આપશે ખાસ ટ્રેનિંગ

યુટિલિટી ડેસ્ક; મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એંડ એન્ટ્રપ્રિન્યરશિપના નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્ટરપ્રેન્યોરશિય એંડ સ્મોલ બિઝનેસ ડેવલોપમેન્ટને 30 જૂન અને 1 જુલાઇએ બે દિવસના પ્રોજેક્ટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામની જાહેરાત કરી છે. જેનો વિષય How to start your own business છે. જેના માટે 4,720 રૂપિયાની ફી નક્કી કરવામાં આવી છે. આ પ્રોગ્રામમાં બિઝનેસ શરૂ કરવાથી લઇને બિઝનેસ કેવી રીતે ચલાવવો તેની સંપૂર્ણ જાણકારી આપવામાં આવશે.

શું છે હેતુ? નિસબાદના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, નાના વેપારી બિઝનેસ તો શરૂ કરી દે છે પણ બિઝનેસ મેનેજમેંટ સ્કીલ ન હોવાને કારણે તે અસફળ અથવા તેમા આગળ નથી વધી શકતા. આ પ્રોગ્રામમાં તેમને બિઝનેસ શરૂ કરવાથી લઇને મેનેજમેંટ, ફંડ એકઠું કરવું, સરકારી વિભાગો સાથે સંપર્ક, માર્કેટ સેન્સ, માર્કેટિંગના વિષય પર જાણકારીની સાથે તેમને તે પણ જણાવવામાં આવશે કે કેવી રીતે તે બિઝનેસ માટે રોજિંદી જરૂરીઆતોને પૂરી કરી શકશે.



શું હશે ખાસ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ સમયે પોતાના ક્ષેત્રમાં બિઝનેસની ઓળખ કરવી, એન્ટ્રપ્રિન્યરશિપની ગુણવત્તાને ડેવલોપ કરવી, પ્રોજેક્ટ સંબંધિત પર્યાવરણના મુદ્દાઓને સેટલ કરવા, પ્રોજેક્ટ અને પ્રોડક્ટની ઓળખ કરવી, પ્રોફિટ આપનાર પ્રોજેક્ટને તૈયાર કરવો, બિઝનેસ મેનેજમેંટની યુક્તિઓ અને સામાજિક જવાબદારીઓ વિશે જણાવવામાં આવશે.



શીખી શકાશે બિઝનેસ પ્લાનિંગ આ પ્રોગ્રામમાં તમે સ્મોલ બિઝનેસ પ્લાનિંગની ટિપ્સ શીખી શકશો. તમને માર્કેટ સર્વેના માર્ગો, પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ કેવી રીતે બનાવાય તેની જાણકારી અને સ્ટાર્ટ અપની બેસિક સમસ્યાઓ વિશે જણાવવામાં આવશે. ટ્રેનિંગ વર્કશોપમાં માર્કેટની તક અને કોમ્પિટીશનનું આકલન, પ્રોજેક્ટની ફાઇનેંશિયલ ફિજીબિલિટીના વિશ્લેષણની પણ ટિપ્સ આપવામાં આવશે. લીગલ બિઝનેસ સ્ટ્રક્ચર બિઝનેસ કરવાના ઇચ્છુક લોકો આ વર્કશોપમાં સોલ પ્રોપરાઇટરશિપ, ભાગીદારી, કોર્પોરેશન, કોપરેટિવ, એસ.કોર્પોરેશન, મર્યાદિત જવાબદારી કંપનીના વિશે જણાવાશે. સાથે જ Regulatory Requirementsની પણ જાણકારી આપવામાં આવશે. કેવી રીતે કરશો અપ્લાય જો તમે આ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવા માંગો છો તો નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ફોર્મમાં આપવામાં આવેલા એડ્રેસ પર જમા કરાવી શકો છો અથવા તેમા આપેલા ફોન નંબર પર સંપર્ક પણ કરી શકો છો. http://www.niesbud.nic.in/docs/edp-on-how-to-start-your-own-business-30-June-2018.pdf

government will help make your business a success