મહિનામાં 250 રૂપિયા કરો જમા, સરકાર આજીવન સુધી વર્ષે આપશે 60,000

નવી દિલ્હીઃ દરેક માણસ એવું ઈચ્છે છે કે તેની કમાણીનો થોડો હિસ્સો બચે, જેથી મોટી ઉંમરમાં આ પૈસા કામ આવી શકે. જોકે વધુ ખર્ચ અને ઓછી આવકના ચક્કરમાં દરેક વ્યક્તિ સારી બચત કરી શકતો નથી. પરતુ તમે વધુ નહિ માત્ર 250 રૂપિયા મહિનાની બચત કરવાનું શરૂ કરી દો તો સરકાર તમને દર વર્ષે મૃત્યુ પામો ત્યાં સુધી 60,000 આપશે. હા આ વાત બિલકુલ સાચી છે. તેમાં નોકરીયાતો પણ જોડાઈ શકે છે. આ સિવાય તેમાં કારોબાર કરનાર પણ જોડાઈ શકે છે. કઈ રીતે કરવાનું રહેશે રોકાણ સરકારની આ સ્કીમમાં જોડાવવા માટે તમારે 20 વર્ષના રોકાણનું પ્લાનિંગ કરવાનું રહેશે. જો તમારી ઉંમર 18 વર્ષની છે તો તમારે 42 વર્ષ સુધી તેમાં રોકાણ કરવાનું રહેશે. જો તમે 40 વર્ષની ઉંમરમાં શરૂઆત કરો છો તો તમારે 60 વર્ષ સુધી રોકાણ કરવાનું રહેશે. કઈ રીતે મળશે દર મહિને 60,000 રૂપિયા સરકારની અટલ પેન્શન યોજના અંતર્ગત તમે તેનો લાભ ઉઠાવી શકો છો. આ યોજનાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે જો આ દરમિયાન તમારું મૃત્યુ થઈ જાય છે તો પતિ કે પત્ની એક વખતમાં 8.5 લાખ રૂપિયા મેળવી શકે છે. જો બંનેની ડેથી થવા પર આ રકમ બીજા કોઈ નોમિનીને મળશે. https://www.pfrda.org.in/ પર આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર યોજના અંતર્ગત રોકાણ કરનારનું જો ડેથ થઈ જાય તો તેના પતિ કે પત્નીના એકાઉન્ટમાં યોગદાન ચાલું રાખીને આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકો છો. પેન્શનનો લાભ સરકારની આ સ્કીમમાં ઘણાં વિકલ્પ છે, તેમાં તમે 12 હજાર, 24 હજાર, 36 હજાર, 48 હજાર વાર્ષિક પેન્શનનો લાભ છે, તેના માટે રોકાણની અલગ-અલગ લિમિટ છે. દર મહિને 2000 રૂપિયાના પેન્શન માટે પોતાની ઉંમરના હિસાબથી 84 રૂપિયાથી 530 રૂપિયા પ્રતિ માસ જમા કરાવવાના રહેશે. એટલે કે 18 વર્ષની ઉંમર ધરાવનારને 84 રૂપિયા તો 40 વર્ષની ઉંમરવાળા લોકોને 530 રૂપિયા પ્રતિ માસ જમા કરાવવાના રહેશે. ડેથ થવા પર નોમિનીને એક વખતમાં 3.4 લાખ રૂપિયા મળી જશે. આ યોજનાની વધુ જાણકારી તમે કોઈ પણ બેન્કમાંથી લઈ શકો છો. બસ તમારી પાસે બચત ખાતા અને હોવું જરૂરી છે.

