IT રિટર્નના ફોર્મમાં થયા છે આ 4 મોટા ફેરફાર, નહિ જાણવા પર થશે મોટું નુકશાન

નવી દિલ્હીઃ ઈન્કમ ટેકસ વિભાગે સહજ ITR-1 ફોર્મનું નવું ફોર્મેટ પોતાની વેબસાઈટ પર બહાર પાડયું છે. તેમાં થોડા જરૂરી ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. વિભાગનો ઉદેશ્ય જે રકમ પર ટેકસ લાગે છે તેની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવાનો છે. આ જરૂરી ફેરફારમાં સેલેરીની સંપૂર્ણ જાણકારી બ્રેકઅપની સાથે આપવાની છે. અન્ય ફેરફારમાં મકાનના ભાડાની આવક અને વેપારીઓએ એનની સાથે ટર્નઓવરની જાણકારી આપવી અનિવાર્ય છે. 1 ત્રણ કરોડ કરદાતાઓ કરે છે સહજ ITR-1 ફોર્મનો ઉપયોગ સીબીડીટીએ નાણાંકીય વર્ષ 2017-18 માટે પાંચ એપ્રિલે નવું આઈટીઆર ફોર્મ નોટીફાઈ કર્યું હતું, જેમાં ITR-1ને હવે https://www.incometaxindiaefiling.gov.in પર અપલોડ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અન્ય આઈટીઆર ફોર્મ બાદમાં બહાર પાડવામાં આવશે. સહજ ITR-1 ફોર્મનો ઉપયોગ ત્રણ કરોડથી વધુ કરદાતાઓ કરે છે. 2 કર યોગ્ય આવકની આપવાની રહેશે માહિતી દર વખતની જેમ સહજ ITR-1નું આ વખતે પણ ઈ-ફાઈલિંગ થશે. તેમાં નોકરીયાતોએ તેમના તે ભથ્થાઓ, સુવિધાઓ અને સેકશન 16 અંતર્ગત લેવામાં આવેલી કર છૂટની માહિતી ભરવાની રહે છે, જે કરની સીમામાં આવે છે. એક ઈન્કમ ટેકસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે ફોર્મમાં આ ફેરફાર કાપમાં પારદર્શકતા લાવવાના હેતુંથી કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ જાણકારી ફોર્મ 16માં હોય છે. તેનાથી કરદાતાને રિટર્ન ફાઈલ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી નહિ પડે. 3 50 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક વાળા ભરશે ITR-1 બોર્ડનું કહેવું છે કે ITR-1 ફોર્મ 50 લાખ રૂપિયા સુધીની આવકવાળ લોકો માટે છે. આ ફોર્મ તે નાગરિકો માટે છે જે એનઓઆર એટલે કે નોટ ઓર્ડિનેરિલી રિજેકટેડના વર્ગથી બહારના છે. આ ફોર્મમાં મકાન કે સંપતિથી થતી આવકનું અલગથી કોલમ છે. જેમાં મકાન માલિક કે ભાડુઆતે પાન આપવું અનિવાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં મકાન કે સંપતિથી જે ભાડું આવી રહ્યું છે તેની માહિતી પણ આપવાની રહેશે. 4 હોમ લોનની સ્પષ્ટ જાણકારી માંગી સહજ ITR-1 ફોર્મમાં હોમ લોન પર નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન કેટલું વ્યાજ મળી રહ્યું છે, તેની માહિતીની અલગથી કોલમ આપવામાં આવી છે. તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડકશન બાદ શું વાર્ષિક મૂલ્ય બચ્યું, તેની જાણકારી પણ માગવામાં આવી છે. ટેકસ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે આ ફેરફાર પાછળ સરકારનો ઉદેશ્ય ટેકસ ચોરી રોકવાનો છે. ટેકસ પેયર્સ તરફથી આપવામાં આવેલી જાણકારી ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થવાથી આયકર વિભાગને ટેકસની ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે.

Four changes in IT return form. Click here to read more.