GoAir આપી રહ્યું છે 991 રૂપિયામાં હવાઈ મુસાફરીની તક, 5 એપ્રિલ પહેલા કરાવો બુકિંગ

નવી દિલ્હીઃ એરલાઈન્સ કંપની ગોએરએ મુસાફરો સસ્તી હવાઈ મુસાફરી કરી શકે તે માટે ઓફર રજૂ કરી છે. કંપનીની વેબસાઈટના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગોએર 991 રૂપિયામાં(તમામ કરો સહિત) ટિકિટ ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત પાંચ એપ્રિલ સુધી ટિકિટ બુક કરાવી શકાય છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે મુસાફરો ગોએર એપથી ટિકિટ બુક કરાવીને 10 ટકા વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે. શું કહેવું છે ગોએરનું... ગોએરનું કહેવું છે કે ગોએરની સાથે ન્યુનતમ ભાડાની મજા લો. અમારું સૌથી ઓછું ભાડું 991 રૂપિયા છે. સ્માર્ટ બનો અને વધુ બચત કરો. ગોએરની એપથી બુકિંગ કરીને GOAPP10 પ્રોમોકોડનો ઉપયોગ કરો અને 10 ટકાથી વધુની વધારાની છુટ મેળવો. ઝડપ કરો ઓફર પાંચ એપ્રિલ સુધી જ માન્ય છે. હાલ કરો બુક ગોએરની ઓફર અંતર્ગત બાગડોરથી ગુવાહટી સુધીના રૂટ માટેની શરૂઆતની ટિકિટની કિંમત 991 રૂપિયા છે. જયારે આ ઓફર અંતર્ગત ગુવાહટીથી બગડોગર સુધી 1346 રૂપિયા, પટનાથી કોલકતા 1505 રૂપિયા, મુંબઈથી અમદાવાદ 1556 રૂપિયા, પટનાથી રાંચી સુધી 1560 રૂપિયા, અમદાવાદથી મુંબઈ માટેની ટિકિટની શરૂઆતી કિંમત 1608 રૂપિયા છે. આ ઓફરમાં સામેલ અન્ય રૂટસ કંપનીની વેબસાઈટ પરથી જોઈ શકાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ઓફર અંતર્ગત સિમિત સીટસ છે. ટિકિટનું વિતરણ વહેલા તે પહેલાના ધોરણે કરવામાં આવશે.

