ફેસબુક BFF એ માત્ર એક અફવા છે? તમે ન છેતરાતા

જો તમે તમારું એકાઉન્ટ સુરક્ષિત રાખવા માગો છો તો અહીં જણાવવામાં આવેલી કેટલીક ટિપ્સને ફોલો કરી શકો છો....



ટૂ ફેક્ટર ઓથેંટિકેશનઃ જો તમે તમારી ફેસબુક પ્રોફાઇલને સુરક્ષિત રાખવા માગો છો, તો સૌથી પહેલા તમારી પ્રોફાઇલના સેટિંગ્સમાં જઇને ટૂ ફેક્ટર ઓથેંટિકેશનને ઇનેબલ કરો. આ સેટિંગને ઇનેબલ કરવાથી જો કોઇ તમારો પાસવર્ડ જાણી પણ જશે, તો તે તમારી પ્રોફાઇલને એક્સેસ કરી શકશે નહીં.



આ ઓપ્શનને કરો ડિસેબલઃ તમે તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટમાં જઇને લોકેશન સેટિંગ અને ફેસ રેકોગ્નાઇઝેશનને ઓફ કરી દો.



આમ કરવાથી કોઇ નહીં જોઇ શકે તમારી પોસ્ટઃ જો તમે નથી ઇચ્છતાં કે કોઇ તમારી પોસ્ટ અથવા ફોટોને જુએ તો Privacy ઓપ્શનમાં જઇને 'Only me' ઓપ્શનને ઇનેબલ કરો. ત્યારબાદ તમારી એક્ટિવિટી અન્ય લોકો જોઇ નહીં શકે. તમે કોઇ પોસ્ટને પણ Only me ઓપ્શન થકી બીજાથી હાઇડ કરી શકો છો.



પ્રાઇવસી સેટિંગ્સને કસ્ટમાઇઝ કરોઃ તમે ઇચ્છો છો કે તમારા એકાઉન્ટ, ઇમેઇલ, નંબર અથવા પોસ્ટ કોઇ જુએ, તો તમે એકાઉન્ટમાં જઇને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ, ફ્રેન્ડ લિસ્ટ, ઇમેઇલ, ફોન નંબરની પ્રાઇવસીને તમારી સુવિધા અનુસાર સેટ કરી શકો છો.



અન્ય સિસ્ટમ પર ન કરો લોગ-ઇનઃ અન્ય કોઇ સિસ્ટમમાં ફેસબુક લોગ ઇન કરવાનું શક્ય હોય તો ટાળવું.