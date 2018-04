1 એપ્રિલથી લાગુ થઈ જશે ઈ-વે બિલ, સરકારે કરી જાહેરાત

નવી દિલ્હીઃ સરકારે 1 એપ્રિલથી ઈ-વે બિલ લાગુ કરવા અંગેની જાહેરાત કરી છે. નવા નિયમ અંતર્ગત ટ્રેડર્સને 50 હજાર રૂપિયાથી વધુ અમાઉન્ટના પ્રોડકટ્સને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવા પર ઈ-વેબિલ જનરેટ કરવાનું રહેશે. ઈ-વે બિલ ઈન્ટર સ્ટેટઅને ઈન્ટ્રા સ્ટેટ કેટેગરી અંતર્ગત જનરેટ કરવામાં આવશે. આ સિવાય સીબીઈસીએ જીએસટીઆર-3બીને જૂન સુધી ફાઈલ કરવામાં પણ છુટ આપી દીધી છે. જીએસટીઆર-3બી દર મહીનાની 20 તારીખ સુધીમાં ફાઈલ કરવાનું હોય છે. 10 માર્ચ સુધી જીએસટી કાઉન્સિલની મિટિંગમાં થયો હતો નિર્ણય 10 માર્ચે જીએસટી કાઉન્સિલની થયેલી મિટિંગમાં જીએસટીઆર-3બીના ફાઈલિંગને ત્રણ મહીના માટે વધારવામાં આવ્યું હતું. આ સિવાય કાઉન્સિલે સમગ્ર દેશમાં 1 એપ્રિલથી ઈન્ટર સ્ટેટ ઈ-વે બિલ લાગુ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. શરૂમાં ઈન્ટ્રા સ્ટેટ ઈ-વે બિલ 3 રાજયોમાં જ લાગુ થઈ જશે. બાદમાં બીજા તબક્કામાં બીજા રાજયોમાં લાગુ કરવામાં આવશે. શું છે ઈન્ટ્રા અને ઈન્ટર સ્ટેટ ઈ-વે બિલ ? રાજયોની અંદર જ સ્ટોક ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે ઈન્ટ્રા સ્ટેટ ઈ-વે બિલ બનશે, જયારે એક રાજયમાંથી બીજા રાજયમાં સ્ટોક મોકલવા કે મગાવવા માટે ઈન્ટર સ્ટેટ ઈ-વે બિલ બનશે. શું છે ઈ-વે બિલ ? ઈ-વે બિલ અંતર્ગત 50 હજાર રૂપિયાથી વધુની અમાઉન્ટની પ્રોડકટને રાજય કે રાજયની બહાર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કે ડિલિવરી માટે સરકારને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન દ્વારા પહેલા જ જણાવવાનું રહેશે. આ અંતર્ગત ઈ-વે બિલ જનરેટ કરવાનું રહેશે જે 1થી 20 દિવસ સુધી વેલિડ રહેશે. આ વેલિડિટી પ્રોડકટને લઈ જવાના અંતર પર આધારિત રહેશે. જેમ કે 100 કિલોમીટરના અંતર માટે 1 દિવસનું ઈ-વે બિલ બનશે. જયારે 1000 કિલોમીટરથી વધુના અંતર માટે 20 દિવસનું ઈ-વે બિલ બનશે.

E-way bill rollout from Apr 1. Click here to read more.