પોસ્ટમાં બચત કરતા હોવ તો ખાસ જાણી લો આ નિયમો

યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોસ્ટ ઓફિસ રોકાણકારો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવે છે. હાલમાં પોસ્ટ દ્વારા 9 જેટલી રોકાણ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ યોજનાઓમાં પોસ્ટ ઓપિસ સેવિંગ એકાઉન્ટ, 5 વર્ષની પોસ્ટ ઓફિસ રીકરીંગ ડિપોઝીટ(આરડી), પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝીટ એકાઉન્ટ(ટીડી), પોસ્ટ ઓફિસ મંથલી ઈન્કમ સ્કીમ એકાઉન્ટ(એમઆઈએસ), સીનીયર સિટિઝન સેવિંગ સ્કીમ(એસસીએસએસ), 15 વર્ષનો પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફન્ડ (પીપીએફ), 5 વર્ષીય નેશનલ સેવિંગ એકાઉન્ટ(એનએસસી), કિસાન વિકાસ પત્ર અને સુકન્યા સમુધ્ધિ એકાઉન્ટ. ઈન્કમ ટેકસ છુટનો લાભ અને આકર્ષક વ્યાજ દરોને કારણે આ યોજનાઓ આમ લોકોની વચ્ચે ખુબ જ પોપ્યુલર છે. ચાલો જાણીએ આ યોજનાઓ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની બાબતો.... એવું બિલકુલ જ નથી કે મિનિમમ બેલેન્સની અનિવાર્યતા માત્ર સામાન્ય બેન્કોમાં જ લાગૂ હોય છે. આવા જ નિયમ અને શરતો પોસ્ટ ઓફિસની તમામ યોજનાઓ પર પણ લાગૂ છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટની વેબસાઈટના જણાવ્યા અનુસાર, મિનિમમ બેલેન્સની અનિવાર્યતા અહીં પણ લાગું છે. જાણો કેટલું હોવું જોઈએ મિનિમમ બેલેન્સ સેવિંગ બેન્ક(ચેક એકાઉન્ટ): મિનિમમ 500 રૂપિયા બેલેન્સ. સેવિંગ બેન્ક( વગર ચેક વાળું એકાઉન્ટ): મિનિમમ 50 રૂપિયાનું બેલેન્સ. એમઆઈએસ(MIS): મિનિમમ 1500 રૂપિયાનું બેલેન્સ. ટર્મ ડિપોઝીટ(ટીડી): મિનિમમ 200 રૂપિયાનું બેલેન્સ. પીપીએફ(PFF): મિનિમમ 500 રૂપિયાનું બેલેન્સ. સિનિયર સિટિઝન સેવિંગ સ્કીમ્સઃ મિનિમમ 100 રૂપિયાનું બેલેન્સ. ડેલી વિડ્રોઅલ લિમિટ પણ હોય છે લાગૂ ડેલી એટીએમ કેશ વિડ્રોઅલ લિમિટઃ 25000 રૂપિયા પ્રતિ ટ્રાન્ઝેકશન કેશ વિડ્રોઅલ લિમિટઃ 10,000 રૂપિયા ATM ટ્રાન્ઝેકશન પોસ્ટ વિભાગના એટએમમાંથી ટ્રાન્ઝેકશન કરવા પર લાગનાર ચાર્જઃ સામાન્ય રીતે તે ફ્રી હોય છે, તમે પ્રત્યેક દિવસે 5 ટ્રાન્ઝેકશન કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર કરી શકો છો. અન્ય બેન્કોના એટીએમમાંથી ફ્રી વિડ્રોઅલઃ મેટ્રો શહેરોમાં ત્રણ અને નોન મેટ્રો શહેરોમાં 5 સુધી વિડ્રોઅલની સીમા પાર કરવા પર લાગનાર ચાર્જઃ ફાઈનાન્શિયલ અને નોન ફાઈનાન્શિય ટ્રાન્ઝેકશન પર પ્રતિ ટ્રાન્ઝેકશન 20 રૂપિયા અને વસુલવામાં આવે છે.

