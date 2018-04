ઘરે બેઠા LICની પોલિસી સાથે જોડો આધાર અને પાન કાર્ડ, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

નવી દિલ્હીઃ સરકારના આદેશના જણાવ્યા પ્રમાણે હવે દરેકને પોતાની એલઆઈસી પોલિસીની સાથે પોતાનું આધાર અને પાનને લીન્ક કરાવવું અનિવાર્ય છે. ભારતની સૌથી મોટી જીવન વીમા કંપનીએ તેની વેબસાઈટ પર આ માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવી છે. જેથી તે પોતાના આધાર અને પાનને પોલિસી સાથે લીન્ક કરી શકે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત સરકારે તમામ વીમા કંપનીઓને કહ્યું છે કે તે પોતાના ગ્રાહકો પાસેથી આધાર ડિટેલ પ્રાપ્ત કરે. એલઆઈસીએ યુઝર્સને આપી ખાસ સુવિધા એલઆઈસીએ યુઝર્સ માટે વેબસાઈટ પર એક ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. જેની મદદથી તમે પોતાની પોલિસીને આધાર અને પાન સાથે લીન્ક કરી શકો છો. અમે તમને આ રિપોર્ટમાં સ્ટેપ બાઈ સ્ટેપ રીત બતાવી રહ્યાં છે. જાણો તમારે શું કરવાનું રહેશે સૌથી પહેલા પોતાના આધાર અને પાનની ઓરિજનલ અને ફોટોકોપી આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પોતાની પાસે રાખો. એલઆઈસીની વેબસાઈટ પર ક્લીક કરો. બાદમાં તમે હોમ પેજ પર લિન્ક આધાર એન્ડ પાન ટુ પોલિસીની ટેબ ન્યુ ફલેશની સાથે જોવા મળશે. બાદમાં પ્રોસિડ પર ક્લીક કરતાની સાથે જ નવું પેજ એટલે કે નવું ફોર્મ ઓપન થશે જે કઈક આવું દેખાશે. આ ફોર્મ ભરતાની સાથે જ મોબાઈલમાં એક મેસેજ આવી જશે, જે જણાવશે કે તમારી પોલિસી સાથે લિન્કિંગનું રજીસ્ટ્રેશન પુરુ થઈ ચુકયું છે. યુઆઈડીએઆઈ એન્ડ યુનીક આઈડેન્ટીફીકેશન ઓથોરીટી ઓફ ઈન્ડિયા, જે આધાર ઈસ્યુ કરે છે તે વેરીફીકેશન પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગયા બાદ તમને મેલ કે મેસેજ દ્વારા તેની સુચના આપશે. જોકે આ પ્રક્રિયા પુરી થવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે.

