આ કૂલરમાં AC જેવી ઠંડી હવા માટે લાગ્યું છે કમ્પ્રેસર, 90 ટકા બચાવે છે વિજળીનું બિલ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં ઠંડી હવા સૌથી વધુ રાહત આપવાનું કામ કરે છે અને તેના માટે એર કન્ડીશનર બેસ્ટ ઓપ્શન આપે છે. જોકે જયારે ACની કિંમત અને વિજળીના બિલની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને ખરીદવું બધાના હાથમાં રહેતું નથી. એવામાં જે યુઝર્સને એસી જેવી ઠંડી હવાની મજા ઓછા વિજળી બિલમાં લેવાની છે, તેના માટે વાયુ બેસ્ટ ઓપ્શન બની શકે છે. તેને બનાવનારી કંપનીનો દાવો છે કે તેનું બિલ AC કરતા 90 ટકા ઓછું આવે છે, જયારે હવા એસી જેવી ઠંડી હોય છે. એમપીની ઈનોવેટિવ કંપની એસી જેવી ઠંડી હવા આપનારા કૂલરને બનાવનારી કંપની વાયુ હોમ એપ્લાયન્સ મધ્ય પ્રદેશની છે. આ કંપનીના ડાયરેકટર પ્રણવ મોક્ષમારનું કહેવું છે કે તેમની કંપનીને એમપીમાંથી બેસ્ટ સ્ટાર્ટઅપ કંપનીનો એવોર્ડ મળી ચુકયો છે. તેમની કંપનીની પ્રોડકટ ACની સમાનાર્થી છે. તેનું પાવર કન્ઝપશન કૂલર જેવું છે. કૂલરમાં લાગ્યું છે કમ્પ્રેસર કૂલર ACની જેમ ઠંડી હવા આપે તેના માટે કંપનીએ તેમાં કમ્પ્રેસર લગાવ્યું છે. આ કમ્પ્રેસર કૂલરના પાણીને ઠંડું કરે છે અને તે પાણી કૂલરના પેડ પર જાય છે, તેનાથી નોર્મલ હવા પણ એસી જેવી ઠંડી થઈ જાય છે. આ કમ્પ્રેસર ખૂબ જ ઓછો પાવર યુઝ કરે છે. એસીની સરખામણીમાં તે માત્ર 10 ટકા પાવર કન્ઝપશન કરે છે. આટલી છે કિંમત વાયુ કંપનીની સૌથી નાની પ્રોડકટ 200 વર્ગ મીટરને સરળતાથી ઠંડી કરી દે છે. તેમાં 250 વોટ વિજળીનો વપરાશ થાય છે. આ કામ માટે એસી 2100 વોટ વિજળીનો ખર્ચ કરે છે. આ પ્રોડકટની કિંમત 22,500 રૂપિયાથી શરૂ છે. એમઆઈજી 24નામની પ્રોડકટ 1000 સ્કવેર ફીટ એરિયાને ઝડપથી ઠંડો કરે છે. તેની કિંમત 85000 રૂપિયા છે. કંપનીનું સૌથી મોટું એર કન્ડીશનર 1.25 લાખ રૂપિયાનું છે.

Do you know about this cooler. Click here to read more.