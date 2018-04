SBIમાં લાગુ થયા આ નવા નિયમ, તમને મળશે આ ફાયદો

નવી દિલ્હીઃ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (એસબીઆઈ) દ્વારા મિનિમમ બેલેન્સને લઈને નવા નિયમ એક એપ્રિલ એટલે કે નવા નાણાંકીય વર્ષથી લાગૂ થશે. એસબીઆઈએ ખાતામાં મિનિમમ બેલેન્સ ન રાખવા પર લાગનાર ચાર્જમાં 75 ટકાનો કાપ મૂકયો છે. એસબીઆઈનું કહેવું છે કે આ નિર્ણયથી તેના 25 કરોડ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને ફાયદો મળશે. જાણો તેની સાથે સંકળાયેલી વાતો - આ અંગેના નિર્ણય બાદ હવે શહેરી ક્ષેત્રોમાં ખાતામાં મંથલી એવરેજ બેલેન્સ(એએમબી) ન રાખવા પર 50 રૂપિયા અને ની જગ્યાએ 15 રૂપિયા પ્રતિમાસ ચાર્જ આપવાનો રહેશે.

- એસબીઆઈએ જે મિનિમમ એકાઉન્ટ બેલેન્સનો ચાર્જ ઘટાડીને 15 રૂપિયા કર્યો છે તે મેટ્રો અને શહેરી ગ્રાહકો માટે કરવામાં આવ્યો છે.

- તાલુકા અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં આ ચાર્જ 40 રૂપિયા અને જીએસટી ઘટાડીને 12 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરવામાં આવ્યો છે. જયારે 10 રૂપિયાનો જીએસટી એક નિશ્ચિત સ્થિતિમાં લાગૂ હશે. આ જાણકારી એસબીઆઈની 13 માર્ચની પ્રેસ રિલિઝ પ્રમાણે છે.

- જોકે એસબીઆઈએ ખાતામાં એવરેજ બેલેન્સ (એએમબી) ન રાખનાર ચાર્જમાં કોઈ ઘટાડો કર્યો નથી.

- એસબીઆઈ મેટ્રો એકાઉન્ટ હોલ્ડર માટે સેવિંગ ખાતામાં 3000 રૂપિયા બેલેન્સ રાખવું જરૂરી છે. 2000 રૂપિયા તાલુકાની શાખાઓમાં એકાઉન્ટ ધરાવનારાઓએ અને 1000 રૂપિયા ગ્રામીણ શાખાઓમાં એકાઉન્ટ ધરાવનારે રાખવા જરૂરી છે.

- એસબીઆઈ એસેટસ, જમા, નફો, શાખાઓ, ગ્રાહક અને કર્મચારીઓના મામલામાં દેશની સૌથી મોટી કોમર્શિયલ બેન્ક છે. એસબીઆઈની સમગ્ર દેશમાં લગભગ 22900 શાખાઓ અને 58616 એટીએમ છે. અમાન્ય થઈ ગઈ એસબીઆઈની સહયોગી શાખાઓની ચેકબુક આ અંગે પણ તમને જાણકારી છે કે એસબીઆઈની સહયોગી બેન્કોનું મર્જર થઈ ગયું છે. એસબીઆઈની શાખામાં 31 માર્ચ સુધી આ ચેક બુકને બદલાવવાની હતી. હવે તમે આ બેન્કોની ચેક બુકનો ઉપયોગ નહિ કરી શકો.

