SBIમાં છે એકાઉન્ટ તો કોઇને ન કહેતા તમારી માતાની સરનેમ

યુટિલિટી ડેસ્ક: SBIએ પોતાના લગભગ 17 કરોડ ડેબિટ કાર્ડ હોલ્ડર્સને ચેતવણી જાહેર કરી છે. એસબીઆઇએ પોતાના ડેબિટ કાર્ડ હોલ્ડરને જણાવ્યું છે કે તે પોતાની માતાની સરનેમ કોઇની સાથે શેર ના કરવી. જેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જ્યારે ડેબિટ કાર્ડના પાસવર્ડ બદલવામાં આવે ત્યારે સિક્યોરિટીમાં તમારી માતાની સરનેમ અથવા તમારા પેટનેમ ( પ્રેમથી બોલાવવામાં આવતું નામ) આપવાનું રહે છે. એટલા માટે બને ત્યા સુધી આ બે નામ કોઇને શેર ના કરવા જોઇએ. શેર કરવું પાછળથી તમારા માટે મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી શકે છે અને હેકર્સ તમારા બેન્ક એકાઉન્ટને પણ હેક કરી શકે છે. ઇન્ટરનેટ બેકિંગમાં રાખો હાર્ડ પાસવર્ડ SBIના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર,રિસ્ક આઇટી એન્ડ સબ્સિડિયરીઝના દિનેશ ખારા અનુસાર, જો તમે ઇન્ટરનેટ બેકિંગ યૂઝ કરો છો તો તેની આઇડી અને પાસવર્ડ ગોપનીય રાખવો જોઇએ. હંમેશા હાર્ડ પાસવર્ડ મેન્ટેન કરવો. મોટાભાગે લોકો પાસવર્ડ ભૂલી જવાના ડરથી સરળ પાસવર્ડ રાખે છે, જો કે તેનાથી હેકર દ્વારા તમારુ એકાઉન્ટ હેક થવાનો ડર બધી જાય છે. કારણકે ઇઝી પાસવર્ડને સાઇબર ક્રાઇમ સરળતાથી હેક કરી લે છે. સાથે જ તે પણ જરૂરી છે કે સમય સમયે તમે તમારો પાસવર્ડ બદલતા રહો. આઇટીનો સેફ યૂઝ જરૂરી કોપ્યુટર અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીનો યૂઝ કરતી વખતે આઇટીનો સેફ રીતે યૂઝ કરવો તે આપણી લાઇફનો સૌથી મહત્વનો ભાગ બની જવો જોઇએ. જેનાથી આપણે હંમેશા સાઇબર ક્રાઇમથી સુરક્ષિત રહી શકીએ. બેન્કોએ ફ્રોડમાં ગુમાવ્યા 17000 કરોડ રૂપિયા વર્ષ 2016-17માં બેન્કોએ ફ્રોડના મામલામાં લગભગ 17,000 કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા. કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શિવપ્રતાપ શુક્લાએ થોડા સમય પહેલા જ લોકસભામાં તેની જાણકારી આપવી હતી. નાણા મંત્રાલયે રિજર્વ બેન્કને ક્રોડ મોનિટરિંગ કમેટીના રિપોર્ટના આધાર પર આ જાણકારી આપી હતી. આ પણ વાંચો, SBI FD કે પછી પોસ્ટ ઓફિસ FD: જાણો કોણ આપે છે વધારે રિટર્ન

Do this work to prevent cyber crime