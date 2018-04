જીન્સ કયારેય ઝાંખું નહિ પડે, Levisના CEOએ આપી ટિપ્સ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તમે પણ પોતાનું જીન્સ ધોવો છો, તો આજથી ધોવાનું બંધ કરી દો. આ વાત જણાવી છે લિવાઈસના સીઈઓ ચિપ બર્ગ. ચિપ બર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, જીન્સને ધોવાને બદલે તેને માત્ર સાફ કરવું જોઈએ. જો આમ કરવામાં આવશે તો તેના બેકટેરિયા કઈ રીતે હટશે. આવા જ થોડા સવાલોના જવાબ આપશે લિવાઈસના સીઈઓ. જાણો આવું કહેવા પાછળ શું છે કારણ. વિશ્વની પ્રથમ જીન્સના મેન્યુફેકચરર અને વિશ્વભરમાં જાણીતી જીન્સ કંપની લિવાઈસના સીઈઓ ચિપ બર્ગે આ તમામ વાત જણાવી છે. તેમણે એક ઈન્ટરવ્યુંમાં કહ્યું કે પોતાની જીન્સને ધોવી ન જોઈએ. પરતું ટુથબ્રશની મદદથી સાફ કરી લેવી જોઈએ. ચિપ બર્ગે આ બાબત એક ઈન્ટરવ્યુંમાં કહી કે તેની પાછળ કારણ છે. તેમણે જણાવ્યું કે જીન્સને ધોવાથી તેના મટિરિયલને નુક પહોંચે છે અને પાણી પણ બગડે છે. આ અંગે કેટલાક એકસપર્ટનું કહેવું છે કે જીન્સને ઓછામાં ઓછું 6 મહીના ન ધોવું જોઈએ. જેટલા લાબા સમય સુધી તમે તેને નહિ ધોવો તે વધુ સારું લાગશે. તમે તેને વારંવાર વોશ કરશો તો તેનો કલર નીકળી જશે.

Do not wash your jeans says Levis CEO. Click here to rea more.