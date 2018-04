તમારો જીવ લઈ શકે છે પેટ્રોલ ભરાવતી વખતે કરેલી આ 7 ભૂલો

યુટિલિટી ડેસ્કઃ હવે તમે પેટ્રોલ પંપ પર છો તો તમારે કેટલીક બાબતો એવોઈડ કરવી જોઈએ. નહિતર તમારી બેદરકારી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. પેટ્રોલ પંપ હાઈલી ઈન્ફ્લેમેબલ જગ્યા ગણાય છે. જયાં થોડું પણ સ્પાર્કિગ થાય કે તરત જ આગ લાગી શકે છે. આ છે એવી 7 બાબતો જેનાથી સ્પાર્કિંગ થઈ શકે છે અને આગ લાગી શકે છે... 1 સિંથેટિક કપડા પહેરવાનું એવોઈડ કરો. તેમાં સ્ટેટિક ચાર્જ થાય છે તો ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.

2 ઈન્ડિયન ઓઈલની ગાઈડલાઈન્સ પ્રમાણે, પેટ્રોલ પૂરાવતી વખતે પોતાની કારનું એન્જિન ઓન ન રાખો, થોડું પણ સ્પાર્ક થયું તો આગ લાગી શકે છે.

3 મોબાઈલ ફોનને પેટ્રોલ પંપ પર યુઝ ન કરવાનું કારણ પણ આ જ છે. બીજા દેશોમાં મોબાઈલ ફોન અંગે સાવધાની રાખવામાં આવે છે.

4 સામાન્ય રીતે મોબાઈલ બેટરી એટલી વધુ વોલ્ટની હોતી નથી કે તેનાથી આગ લાગી શકે. પરતું જો કોઈ ફોલ્ટ થયો તો સ્પાર્ક લાગી શકે છે.

5 જૂની બેટરીથી આ ખતરો થઈ શકે છે.

6 આ કારણથી તેને બંધ કરવાનું કહેવામાં આવે છે.

7 પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ હાઈલી ઈન્ફલેમેબલ હોય છે. જયારે ત્યાંના વાતાવરણમાં પણ ઈન્ફલેમેબલ ગેસ થઈ શકે છે, જેમાં થોડો પણ સ્પાર્ક થાય તો આગ ભડકી શકે છે.

Do not do these mistakes on petrol pump. Click here to read more.