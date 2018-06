લાલ મરચાના પાઉડર સહિતની ઘરેલૂ વસ્તુઓથી ઉંદરને ભગાડી શકાય છે

યૂટિલિટી ડેસ્ક: ઉંદર જંગલી હોવા છતાં માણસોની વચ્ચે રહે છે. ઘરમાં ઉંદર પોતાની હાજરી સ્વયં આપે છે, પરંતુ તમારે તેને નોટિસ કરવી પડે છે. divyabhaskar.com તમને એવી કેટલીક સાઈન જણાવવા જઈ રહ્યું છે જેની મદદથી તમને ઘરમાં ઉંદરની હાજરીની સરળતાથી ખબર પડી શકે છે. ઉપરાંત તેને ભગાવવાની સિંપલ TIPS પણ અહીં આપવામાં આવી છે. * ઉંદરને રાતે ઘરમાં ક્યાંક ચઢવાની કે કઇકને કઇક કોતરવાની આદત હોય છે, તેવી સ્થિતિમાં સ્ક્રેચના અવાજને સરળતાથી નોટિસ કરી શકાય છે.

* ઉંદરના દાંત સતત વધે છે, તેથી તેને ટ્રિપ કરવા માટે પ્લાસ્ટિક/લાકડાની વસ્તુઓ કોતરે છે, એટલે ડેમેજ કે સ્ક્રેચને નોટિસ કરો.

* ઉંદર ખાડો ખોદવામાં એક્સપર્ટ હોય છે, તેથી જો કિચન/ઘરમાં જ્યારે પણ ખાડો જોવા મળે તો તરત જ એલર્ટ થઇ જાવ.

* ઉંદરોને તમના ફૂટપ્રિંટથી પણ નોટિસ કરી શકાય છે, કારણ કે તેમને ગંદકીમાં ફરવાનો શોખ હોય છે.

* ઉંદર તેના બચ્ચાને રાખવા માટે કાર્ડબોર્ડ, ન્યૂઝપેપર, કપડાં કે રૂ ભેગું કરે છે, એટલે જો ક્યારે પણ આ પ્રકારનો કચરો ભેગો થયેલો દેખાય તો એલર્ટ રહેવું.

* નબળી દ્વષ્ટિના કારણે ઉંદર હંમેશા દિવાલને અડીને ચાલે છે અથવા તો સાંકડી જગ્યાઓ પર સક્રિય હોય છે, તેથી ગ્રીસ અને કાળા સ્પોટ્સને નોટિસ કરી શકાય છે.

* ઘરમાં શાંતિ થતાં જ ઉંદરોનો અવાજ ચાલું થઇ જાય છે, તેને ખાસ નોટિસ કરો. ઉંદરથી બચવા શું કરશો * કોટન બોલ્સ પિપરમેંટ (ફૂદીના)ઓઇલમાં પલાળીને ઉંદર આવતા હોય તે સ્થાન પર મૂકી દો. તેની સ્મેલથી ઉંદર ભાગી જાય છે.

* ફિનાઇલની સ્મેલથી ઉંદર ભાગે છે, તેથી જે જગ્યાએ ઉંદર આવતા હોય ત્યાં ફિનાઇલની ગોળીઓ રાખી દો.

* લાલ મરચાનો પાઉડર જ્યાં ઉદર આવતા હોય ત્યાં નાખી દો, મરચાથી ઉંદરોને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડે છે જેથી તે ભાગી જશે.

* ઉંદર તજના પાનને ખાદ્યવસ્તુ સમજીને ખાઇ લે છે, જે તેના માટે જીવલેણ સાબિત થાય છે.

* ડુંગળીની સ્મેલ ઉંદરથી સહન થતી નથી, જેથી તે પણ ઉંદર ભગાડવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે

* ઘરની જે જગ્યા પર ઉંદર જોવા મળતા હોય ત્યાં બેબી પાઉડર છાંટી દો.

Best trick to find hidden rats in the house