વરસાદમાં તમારા ઘરમાં નહીં આવે માખીઓ, જો કરશો આ 7માંથી કોઈ 1 ઉપાય

યૂટિલિટી ડેસ્ક: વરસાદની સિઝન આવતાં જ ઘરમાં માખીઓનો ઉપદ્રવ વધી જાય છે. ઘરમાંફિનાઇલ કે કેરોસીનના પોતાં મારવાથી પણ માખીઓ જતી નથી. માખીઓને કારણે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી તેને ભગાડવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

આજે અમે ઘરની જ એવી કેટલીક વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેનાથી તમે માખીઓ સરળતાથી ભગાડી શકો છો. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડૉ. મધુસુદન પાંડે માખીઓ ભગાડવાની કેટલીક ટિપ્સ આપી રહ્યા છે.

કપૂર

થોડું કપૂર સળગાવીને આખા ઘરમાં અથવા જ્યાં માખીઓ વધુ થતી હોય લતો તેનો ધુમાડો કરો. કપૂરની સુગંધથી માખીઓ ઘરમાં આવશે નહીં.

ફુદીનાનું તેલ

ઘરમાં જ્યાં માખીઓ થતી હોય ત્યાં ફુદીનાનું તેલ છાંટો. તેની સુંગધથી માખીઓ ભાગી જશો.

લાલ મરચું

સ્પ્રે બોટલમાં થોડું લાલ મરચું પાઉડર મિક્સ કરીને આખા ઘરમાં તે સ્પ્રે છાંટો. આનાથી માખીઓ ઘરમાં આવશે નહીં.

તજ

થોડો તજનો પાઉડર પાણીમાં મિક્સ કરીને તેને જ્યાં માખીઓ આવતી હોય ત્યાં છાંટી દો. આનાથી માખીઓ ઘરમાં આવશે નહીં અને હશે તો પણ ભાગી જશે.

લવિંગનું તેલ

ઘરમાં લવિંગનું તેલ છાંટો. તેનાથી ઘરમાં માખીઓ આવશે નહીં.

નીલગીરીનું તેલ

જે જગ્યાએ વધારે માખીઓ આવતી હોય ત્યાં નીલગીરીનું તેલ છાંટો. તેનાથી આ સમસ્યા દૂર થશે.

લવેન્ડરનું તેલ

ઘરમાં લવેન્ડરનું તેલ છાંટો. તેનાથી ઘરમાં માખીઓ આવશે નહીં.

