હવે માત્ર 129 રૂપિયામાં બનો Amazon પ્રાઇમ મેમ્બર, મળશે આ સુવિધાઓ

યુટિલિટી ડેસ્ક: ઇ-કોમર્સ કંપની Amazonને ભારતમાં પ્રાઇમ મેમ્બર બનવા માટે 1 મહિનાની નવી સબ્સ્ક્રિપ્શન લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ આ પ્લાનની કિંમત 129 રૂપિયા રાખી છે. આ પહેલા ભારતમાં 999 રૂપિયાનો પ્લાન ચાલતો હતો, જેની વેલિડિટી 1 વર્ષની હતી. હાલમાં આ નવો પ્લાન નોન-પ્રાઇમ યૂઝર્સની નજરમાં આવી રહ્યો છે, આવામાં કહેવું મુશ્કેલ છે કે આ પ્લાન દરેક યૂઝર્સ માટે જાહેર કર્યો છે કે નહી. આ પ્લાનને માત્ર ક્રેડિટ અથવા ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા જ ખરીદી શકાય છે. ડેબિટ કાર્ડથી ખરીદનાર ગ્રાહક માત્ર HDFC અને ICICI બેન્કનું જ કાર્ડ યૂઝ કરી શકે છે. આ એટલા માટે કારણ કે ડિફોલ્ટ રૂપથી ઓટો રિન્યૂ ઓપ્શન એક્ટિવેટેડ છે. એટલે દરેક સબ્સ્ક્રિપ્શન 30 દિવસ બાદ ઓટો રિન્યૂ થઇ જાય છે. પ્રાઇમ મેમ્બર્સ માટે કંપનીની એક્સક્યૂઝિવ સર્વિસ છે, જેમા વન-ડે ડિલિવરી, પ્રાઇમ વીડિયો અને એમેઝોન મ્યૂઝિક જેવી સેવાઓ સામિલ છે.

Become an Amazon Prime member for 129 rupees