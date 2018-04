આ રીતે પતંજલિના નામે વેચવામાં આવે છે નકલી સામાન, ખરીદી વખતે રાખો સાવધાની

યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે ની પ્રોડકટસનો વપરાશ કરો છો, તો ધ્યાન આપો. બજારમાં નકલી ઉત્પાદો પર પંતજલિનું લેબર લગાવીને વેચવામાં આવી રહી છે. હરિદ્વારના જગજીતપુર સ્થિત એક હોસ્પિટલમાં યોગ ગુરૂ ના પતંજલિ સમૂહનું લેબલ લગાવીને વેચવામાં આવી રહેલા ઉત્પાદોને દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશ પર એક ટીમે કબ્જામાં લીધી છે. ટીમ તે ઉત્પાદોને પોતાની સાથે લઈ ગઈ છે. જે ઉત્પાદોને ન્યાયાલયની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. કનખલ પોલિસે આ વાતની પુષ્ટી કરી છે. આ અંગેની જાણકારી પ્રમાણે, પતંજલિ ફૂડ પાર્કના લીગલ યુનિટ દ્વારા દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક અરજી કરીને આ અંગેની ફરીયાદ કરવામાં આવી છે કે જગજીતપુર સ્થિત એક હોસ્પિટલમાં પતંજલિનું લેબલ લગાવીને ઉત્પાદોને વેચવામાં આવી રહી છે. આ અંગે કોર્ટમાં ચાલી રહેલી પ્રક્રિયાની વચ્ચે ન્યાયાલયના આદેશ પર દિલ્હી હાઈકોર્ટના લીગલ કમિશનરની આગેવાનીમાં એક ટીમ જગજીતપુર પહોંચી. ટીમે જગજીતપુરમાં સંબધિત હોસ્પિટલ પર રેડ કરી હતી. આ દરમિયાન ખૂબ જ સંખ્યામાં ઉત્પાદનો કબ્જો લઈને ટીમે પોતાની સાથે લઈ ગઈ. ટીમમાં પતંજલિ ફુડ પાર્ક દ્વારા વિધિક વિભાગના અધિકારી વિવેક કુમાર અને હર્ષવૃધ્ધન વગેરે પણ હાજર હતા. કનખલના પોલિસ સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ અનુજ સિંહએ જણાવ્યું કે દિલ્હીથી આઈટીમ સામાનને જપ્ત કરીને પોતાની સાથે લઈ ગઈ છે. સુરક્ષાના હેતુથી પોલિસ આ દરમિયાન ઉપસ્થિત રહી.

Be careful during purchasing Patanjali product. Click here to read more.