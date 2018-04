માર્ચના આ 4 દિવસે બેન્કો રહેશે બંધ, ઝડપથી પતાવી લો કામ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ માર્ચના અંતિમ સપ્તાહમાં સતત ચાર દિવસો સુધી બેન્કોમાં કામકાજ નહિ થાય. 29 માર્ચે ભગવાન મહાવીરની જયંતીની જાહેર રજા છે. 30 માર્ચે ખ્રિસ્તીઓનો તહેવાર ગુડફ્રાઈડે છે, તે નિમિતે પણ જાહેર રજા છે. 31 માર્ચ બેન્કો માટે કલોઝિંગ ડેટ હોય છે અને તે દિવસે બેન્કો ગ્રાહકો પાસેથી લેવડ-દેવડ કરતી નથી. 31 માર્ચ મહીનાનો છેલ્લો શનિવાર છે. નિયમઅનુસાર, છેલ્લા શનિવારે સરકારી ઓફિસો બંધ રહેશે. બાદમાં પ્રથમ એપ્રિલે રવિવાર છે, એટલે કે સાર્વજનિક રજાનો દિવસ છે. આ રીતે 29 માર્ચથી એક એપ્રિલ સુધી બેન્ક અને સરકારી ઓફિસોમાં રજા રહેશે અને બેન્કના દરવાજા ગ્રાહકો માટે બંધ રહેશે. કામકાજ માટે જરૂરી વાતો ઈન્કમ ટેકસ, , વીમાનું પ્રીમયમ વગેરે જમા કરવાની સાથે બીજા બેન્કિંગ કામ 31ના સ્થાને 28 માર્ચે પતાવી લો. સરકારી ઓફિસોને નાણાંકીય વર્ષ માટે ફાળવવામાં આવેલી રકમનો ઉપયોગ પણ 28 માર્ચ સુધી જ કરવાનો રહેશે. બેન્ક બંધ રહેવાને કારણે ડ્રાફટ અને ચેક કલીયરિંગ પણ નહિ થાય. ટ્રેઝરીમાં નહી પાસ થાય બિલ ટ્રેઝરીના માધ્યમથી થનારી સરકારી ચુકવણી પણ 28 માર્ચ બાદ નહીં થાય.

Bank and government office will be closed for four days. Click here to read more.