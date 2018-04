બાળકના સારા કે ખરાબ સંસ્કાર માટે જવાબદાર કોણ? કૃષ્ણ પાસે છે આ સવાલનો જવાબ

અમદાવાદઃમાણસ જન્મે ત્યારે સારા કે ખરાબ કોઈ સંસ્કાર ધરાવતો નથી.જન્મે ત્યારે તે બાળક હોય છે આથી તે સંસ્કાર રહિત હોય છે.જોકે જેમ-જેમ મોટો થતો જાય તેમ-તેમ સારા કે ખરાબ સંસ્કારો ધરાવતો થાય છે.આ બંને પ્રકારના સંસ્કારોનું સિંચન તેનામાં કોણ કરે છે? કૃષ્ણએ હજારો વર્ષ પહેલા આ સવાલનો જવાબ આપેલો જે આજના સમયે પણ પ્રસ્તુત છે.

When a man is born, there is no good or bad nature. Whenever he is a child, then he is morally clean. However, as soon as he grows, there are good or bad cultures. Who can cure these two types of ethics? Is it? Krishna answered the question thousands of years ago, which is also present today.