યંગસ્ટરોના એક ગ્રુપે મુંબઇની ઝૂંપડપટ્ટીના 12 હજાર ઘરમાં પૂર્યા 'ખુશીઓના રંગ'

મુંબઇ: શહેરની ઝૂંપડપટ્ટીઓની બદસૂરતી દૂર કરવા અને અહીં રહેતા લોકોની જિંદગીમાં પરિવર્તન લાવવા માટે ઓપરેશન 'ચલ રંગ દે' ચાલી રહ્યું છે. સેંકડો યુવાનો કૂચડા અને રંગોથી ઝૂંપડપટ્ટીના ઘરોની તસ્વીર બદલી રહ્યા છે. અહીં રહેતા બાળકોથી માંડીને વૃદ્ધોને સ્વચ્છતા માટે જાગૃત કરે છે. ઘરનો કચરો ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં મુકાયેલી બીએમસીની ડસ્ટબિનમાં જ ફેંકવા જણાવે છે. આ ટીમ અત્યાર સુધીમાં 4 ઝૂંપડપટ્ટીના 12 હજાર ઘરોને કેનવાસમાં બદલી ચૂકી છે. બદસૂરત દીવાલો અને છતોનું સ્થાન ખૂબસૂરત મ્યૂરલ પેઇન્ટિંગ્સે લીધું છે. આર્ટિસ્ટ્સ સ્વેચ્છાએ આ ઝુંબેશ સાથે જોડાઇ રહ્યા છે. એક વર્ષ અગાઉ દેદીપ્પ રેડ્ડીએ 'ચલ રંગ દે' સંસ્થા બનાવી આ ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી. આ પરિવર્તનની કહાણી તેમની પાસેથી જ જાણીએ... જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

દેદીપ્પ રેડ્ડી જણાવે છે કે,"અમે ઇચ્છીએ છીએ કે લોકોનો સ્લમ તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાય. આપણે સ્લમ કહીએ એટલે નેગેટિવિટી અને ગંદકીનું ચિત્ર જ નજર સામે તરવરે. ત્યાં રહેતા લોકોનું પણ તેવું જ ચિત્ર ઉપસે પણ તે યોગ્ય નથી. તે લોકો ખરેખર ગજબના છે. તેઓ ખુશ રહે છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે 'ચલ રંગ દે' તેમની લોકાલિટીનું દર્પણ બને. પહાડ પર વસેલા અસલ્ફા સ્લમને આ જ થીમ પર રંગવાનો ગયા વર્ષે આઇડિયા આવ્યો અને 'ચલ રંગ દે' બની. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અંદાજે 750 વોલન્ટિયર આ ઝુંબેશ સાથે જોડાયા. સ્લમના કાયાપલટમાં રસ દાખવ્યો. ફન્ડિંગ માટે મુંબઇ મેટ્રો અને એક પેઇન્ટ કંપનીએ સપોર્ટ કર્યો. અમે અમારા આઇડિયા સાથે ઝૂંપડપટ્ટીના લોકોને મળ્યા. પહેલા તો તેઓ મૂંઝાયેલા જણાયા પણ બાદમાં માની ગયા. ટીમે દીવાલો અને છતો પેઇન્ટ કરી. તેના પર મ્યૂરલ પેઇન્ટિંગ કર્યા. ઝૂંપડાની છત પતરાની હોય છે, જે ઉનાળામાં ખૂબ તપે છે અને ચોમાસામાં લીકેજથી પાણી ઘરમાં ટપકે છે. સ્થાનિક લોકોને તેનાથી છુટકારો અપાવવા ટીમ છતો પર વોટરપ્રૂફિંગ પણ કરે છે. આ વોટરપ્રૂફિંગ 5 વર્ષ સુધી ચાલશે. છતો પર પેઇન્ટના કારણે ઘરની અંદરનું તાપમાન 5 ડિગ્રી સુધી ઘટી ગયું છે. હવે અમારી ટીમે ખારની 3 ઝૂંપડપટ્ટીને બદલવાનું બીડું ઝડપ્યું છે. તે ઝુંબેશમાં ગયા મહિને 3,000 વોલન્ટિયર્સ જોડાયા છે. તેમાં વૃદ્ધો પણ છે. કૂચડો અને પેઇન્ટ ઊઠાવી તેઓ અનુભવે છે કે તેનાથી તેઓ દુનિયા બદલી શકે છે. આ પરિવર્તન દેખાવા લાગ્યું છે. અહીંના લોકોમાં પણ અને બહારના લોકોમાં પણ. પહેલા સ્લમની બદસૂરતીના કારણે લોકો તેને જોવાનું પણ પસંદ કરતા નહોતા. હવે લોકો અહીંની ખૂબસૂરતી જોવા આવી રહ્યા છે. હવે તમે આકાશમાંથી મુંબઇ જોશો તો તમને બિલકુલ અલગ અને નવું મુંબઇ દેખાશે."

Young group of Mumbai painted more than twelve thousand slums with colors. This is a nice initiative taken by Mumbai youngster group.