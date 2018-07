દિલ્હીમાં રહેતા મિહિરનું વજન ટ્રીટમેન્ટ પહેલાં 237 કિલો હતું

નવી દિલ્હી: વિશ્વના સૌથી મેદસ્વી ટીનેજર 14 વર્ષીય મિહિર જૈને 2 મહિનામાં 60 કિલો વજન ઘટાડ્યું છે. તે પહેલી વાર રાહતનો શ્વાસ લઇ શક્યો છે અને કોઇ ટેકા વિના ચાલતો પણ થયો છે. હજુ 100 કિલો વજન ઘટાડવા ઇચ્છે છે. તેણે બેરિયાટ્રિક સર્જરી પહેલાં 40 કિલો અને સર્જરી પછી 20 કિલો વજન ઘટાડ્યું છે. દિલ્હીમાં રહેતા મિહિરનું વજન ટ્રીટમેન્ટ પહેલાં 237 કિલો હતું. તેનો જન્મ નવેમ્બર 2003માં થયો હતો. જન્મ સમયે તેનું વજન અઢી કિલો હતું પણ પછી વધતું ગયું. 5 વર્ષનો થયો ત્યારે તેનું વજન 50 કિલો સુધી પહોંચી ગયું. પરિવારના મોટા ભાગના સભ્યો ઓવરવેઇટ હોવાથી કોઇએ મિહિરનું વજન આટલું કેમ વધી રહ્યું છે તે બાબત પર ધ્યાન ન આપ્યું. 2013માં તેનાં પેરન્ટ્સે સર્જરી માટે ડૉ. પ્રદીપ ચૌબેને વાત કરી હતી પણ તે સમયે તેની ઓછી ઉંમરના કારણે સર્જરી થઇ શકે તેમ નહોતી.

* ડાયાબિટીસ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને હાઇ બીપીની સમસ્યા હતી

મિહિરની ટ્રીટમેન્ટ ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં શરૂ થઇ હતી. ભારે વજનના કારણે તેને ડાયાબિટીસ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને હાઇ બ્લડપ્રેશરની સમસ્યા હતી. બૉડી માસ ઇન્ડેક્સ 100 હતો. તેની સર્જરી પહેલાં વજન ઘટાડવા ડૉ. ચૌબેએ તેના ડાયેટમાં ફેરફાર કર્યા. ત્યાર બાદ સર્જરી વડે પાચનતંત્રમાં એવો ફેરફાર કરાયો કે જેનાથી ભૂખ ઓછી લાગે અને ઓછું ખાવાની ઇચ્છા થાય. ઓપરેશન સફળ રહ્યું અને એક અઠવાડિયાની અંદર મિહિરને રજા આપી દેવાઇ. હાલ તેની ફોલોઅપ ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે.

* ડાયેટમાં ફેર‌ફારથી વજન ઘટતાં ઇચ્છાશક્તિ વધુ મજબૂત થઇ

મિહિર...પિઝા અને પાસ્તા ખાવાનો શોખીન મિહિર કહે છે કે તેના વજનના કારણે તે ચીડિયો થઇ ગયો હતો. કંઇ કરી શકતો નહોતો પણ પોતાને એમ જ કહેતો કે એક દિવસ વજન ઘટાડીને જ રહીશ. મેં ડૉક્ટરની બધી વાતો માની અને સર્જરી પહેલાં વજન ઓછું થતાં મારી ઇચ્છાશક્તિ વધુ મજબૂત થઇ. મને સર્જરીનો ડર નહોતો, કેમ કે વજન ઘટાડવા માટે જે જરૂરી હતું તે હું કરી રહ્યો હતો. મારી પાસે આ તક હતી અને તેને લઇને હું ઉત્સુક હતો. વજન ઘટાડવાનો દરેક તબક્કો સફળ રહ્યો. હવે હું આગળ શું થશે તેને લઇને ઉત્સુક છું.

* શું કહે છે મિહિરની માતા?

મિહિરની માતા પૂજા કહે છે કે ...તે ડાયેટમાં પિઝા, પાસ્તા, ફાસ્ટ ફૂડ, ફેટ મિલ્ક, પોટેટો કટલેટ્સ, રાઇસ અને સોફ્ટ ડ્રિન્ક લેતો. તેનો અભ્યાસ પણ છૂટ્યો. હું તેને ઘરે જ ભણાવતી હતી. તેની હાલત જોઇને સર્જરી કરાવવાનું નક્કી કર્યું. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

