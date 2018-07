મનરેગાનું મહેનતાણું ના મળ્યું તો મહિલાઓએ મુખ્યમંત્રીને બનાવી દીધા 'ફૂટબોલ'

નેશનલ ડેસ્કઃ મધ્યપ્રદેશમાં આ વર્ષના અંતે વિધાનસભા ચૂંટણી થવાની છે, પરંતુ રાજ્યની શિવરાજ સરકાર સામે લોકોનો ગુસ્સો વધતો જઈ રહ્યો છે. આ ગુસ્સાની એક તસવીર સોમવારે સામે આવી, જ્યાં ખંડવામાં કેટલીક મહિલાઓ વિરોધ વ્યક્ત કરતા ફૂટબોલ પર ફૂટબોલ પર મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણની તસવીર ચોંટાડીને ખૂબ કીક મારી. સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, મહિલાઓનું કહેવું છે કે, અમે જણાવવા માંગીએ છીએ કે, સરકાર જે રીતે સામાન્ય વ્યક્તિને ફૂટબોલ મારી રહી છે, એ રીતે અમે પણ ચૂંટણીમાં સરકારને કીક મારીશું. જોકે, ખંડવામાં રેશમ ઉત્પાદક ખેડૂત છેલ્લા 7 દિવસથી ધરણા પર છે. આ બધાનો આરોપ છે કે, ચાર વર્ષ પહેલા મનરેગા હેઠળ તેમણે રેશમ કીટ ઉત્પાદન માટે ઝાડ લગાવ્યા હતા. પરંતુ હતું સુધી તેમને મહેનતાણું મળ્યું નથી. જેવી વાતની જાણકારી પોલીસને મળી તો ત્યાં પહોંચીને મહિલાઓ અને ખેડૂતોને આમ કરતા અટકાવ્યા હતા. ખેડૂતોએ કહ્યું કે, અમે તેને લઈને ઘણી વાર મેમોરેન્ડમ સોંપ્યા છે, પરંતુ તે છતાં પણ કોઈ પ્રકારની એક્શન લેવાઈ નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યમાં આ વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી થવાની છે, એવામાં ખેડૂતો અને મજૂરોની નારાજગી શિવરાજની ચિંતા વધારી શકે છે. ગત વર્ષે મંદસૌરમાં થયેલા ખેડૂતોના મોત બાદથી ખેડૂતોનો ગુસ્સો આસમાને છે. રશિયન બાળક પણ દિલ ઈન્ડિયન, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરનાર ભારતીય ડોક્ટરને મળી FIFA WC જોવાની ઓફર

